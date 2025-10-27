老師，有蛇！ 桃市自強國小送誤闖校園「小龍」回家

自強國小中庭發現小蛇。（自強國小提供）

桃園市龜山區自強國小校園裡有一座後山，師生曾經觀察記錄到有大冠鳩、台灣藍鵲、五色鳥、紅嘴黑鵯、樹鵲、貓頭鷹等鳥類及松鼠等蹤影。而每年大約夏、秋之際，校園偶爾會發現蛇出沒的蹤跡，學校會利用朝會宣導學生如果遇到蛇應如何應對，以確保自身安全。

「老師，中庭有一條蛇！」自強國小的學生日前氣喘吁吁跑到總務處報告，也是自然科老師的主任李啟明起身拿著工具，跟著學生們趕往目標中庭前去。「這是一條出生幾個月大的王錦蛇。

李啟明告訴小朋友，「你們做得很好，看到蛇的時候，先保持安全距離，不要驚擾牠，最後找老師或大人請求協助。」說完後，接著利用工具將牠安全放置在一個飼養箱中，學生們第一次看到捕蛇情景，眼睛睜著亮亮的。近日小蛇誤闖校園，於是他便趁此機會，給學生們進行一場三生教育，即生活（品格）教育、生命教育和環境教育。

課程中，李啟明展示著蛇鷹的羽毛並說：「小朋友，王錦蛇又叫臭青母，是無毒的，在自然界生物鏈當中扮演一定重要的角色，牠的食物有青蛙、老鼠、鳥蛋等，可以維持生態平衡，但另一方面，牠們可也是大冠鳩（蛇鷹）喜歡的食物來源哦。」小朋友們則好奇的問：「好可憐哦，我們可以養牠嗎？」學生們都很善良，但是這就是大自然法則，也提醒學生們每一種生物都有牠自己的生存方式以及環境中扮演的角色，我們不要干擾牠，後山是牠的家，我們送牠該去的地方，不管是對蛇或是自然界都是一種『尊重』的表現」。

就這樣，學生們跟著主任往後山步道走去，到了適合野放地點，主任讓學生們保持安全距離後，打開飼養箱並傾倒，小蛇迅速往水溝處躲避，小朋友圍觀目送小蛇離開。有小朋友說不要再迷路了，趕快回家找媽媽，小心不要被大冠鳩吃掉了!自強的小朋友就是如此可愛，最後也在後山敬師亭合影，記錄此次特別的活動。

自強國小後山是現有的生態教育基地，這幾年學校發展一系列生態課程，此次學生們送小蛇回家活動，老師結合品格教育、環境教育和生命教育，除了教導學生與大自然萬物和諧相處，尊重牠們的生命，更學會珍惜每一次偶然的相遇。

