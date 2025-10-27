嘉大附小調整涉霸凌案教師職務 卻反遭投訴

國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏2名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立。（記者楊心慧攝）

國立嘉義大學附設實驗國民小學爆發教師霸凌事件，其中霸凌者蘇姓教師與陳姓教師為夫妻，陳姓教師原定本學期要接高年級導師，卻因涉及多起霸凌同事及師生不良互動案件，被校方暫時調整其導師職務，他卻不滿向教育部國民及學前教育署投訴，但據記者調查發現，近30名家長連署反映該教師的班級經營與言行問題，加上該師涉嫌職場霸凌，因此暫時調整職務，也有家長對校方的處理不滿，認為該師行為不當應直接解聘。

記者已致電陳姓教師教學單位留電話，但至截稿前未取得回應。嘉大附小回應，此舉屬行政管理下的職務調整，並非懲處，相關爭議案件仍在調查中。

據了解，陳姓教師因涉及多起師生互動爭議及同儕投訴案件，校方於今年6月底召開導師遴選會，決議基於維護學生受教權及校園氛圍考量，暫時不指派其擔任導師。

經記者向多名教師、家長查證，訪談後發現，有近30名家長陳情並連署反映教師的班級經營與言行問題，陳姓教師夫妻除涉入3件與同事間的霸凌，另外3件則與學生有關，不少家長認為這對夫妻已不適任、應解聘，但校方最終僅決議調整其導師職務。

記者調查發現，陳姓教師當天在導師遴聘委員會，阻擋家長會長進入陳述，他也要已出席的家長不准發言，干擾投票進度，甚至在投票時拿手機錄影錄音，讓在場者心生畏懼，甚至揚言若結果對他不利，他會採取行動，讓現場教師及家長都感到不舒服。

家長表示，陳姓、蘇姓教師夫妻在校內長期霸凌同事，對待學生也常有不當體罰，甚至過去還有學生遭陳姓教師掐喉鬧上警局，夫妻倆霸凌手法不單是言辭羞辱，還會刻意在校務會議上刁難，胡亂對外檢舉、抹黑同事，導致同事需花費心力對外解釋說明、接受調查，過去有至少3名教師不堪其擾，選擇主動離開學校。

另名家長指出，全案爆發主要因有2名教師、1名人事主任長達兩年時間遭夫妻霸凌，已出現身心問題，不堪其擾之下才決定站出來提霸凌申訴，但霸凌方竟變本加厲，開始在社群網站攻擊被霸凌者，甚至抹黑校方，令家長都看不下去，學校應是讓老師安心教學、學生安心學習的地方，有問題者不解聘，反而離開的是被欺負、遭霸凌的老師，讓人憤怒。

