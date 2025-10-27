為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉大附小調整涉霸凌案教師職務 卻反遭投訴

    2025/10/27 11:24 記者楊心慧／台北報導
    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏2名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立。（記者楊心慧攝）

    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏2名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立。（記者楊心慧攝）

    國立嘉義大學附設實驗國民小學爆發教師霸凌事件，其中霸凌者蘇姓教師與陳姓教師為夫妻，陳姓教師原定本學期要接高年級導師，卻因涉及多起霸凌同事及師生不良互動案件，被校方暫時調整其導師職務，他卻不滿向教育部國民及學前教育署投訴，但據記者調查發現，近30名家長連署反映該教師的班級經營與言行問題，加上該師涉嫌職場霸凌，因此暫時調整職務，也有家長對校方的處理不滿，認為該師行為不當應直接解聘。

    記者已致電陳姓教師教學單位留電話，但至截稿前未取得回應。嘉大附小回應，此舉屬行政管理下的職務調整，並非懲處，相關爭議案件仍在調查中。

    據了解，陳姓教師因涉及多起師生互動爭議及同儕投訴案件，校方於今年6月底召開導師遴選會，決議基於維護學生受教權及校園氛圍考量，暫時不指派其擔任導師。

    經記者向多名教師、家長查證，訪談後發現，有近30名家長陳情並連署反映教師的班級經營與言行問題，陳姓教師夫妻除涉入3件與同事間的霸凌，另外3件則與學生有關，不少家長認為這對夫妻已不適任、應解聘，但校方最終僅決議調整其導師職務。

    記者調查發現，陳姓教師當天在導師遴聘委員會，阻擋家長會長進入陳述，他也要已出席的家長不准發言，干擾投票進度，甚至在投票時拿手機錄影錄音，讓在場者心生畏懼，甚至揚言若結果對他不利，他會採取行動，讓現場教師及家長都感到不舒服。

    家長表示，陳姓、蘇姓教師夫妻在校內長期霸凌同事，對待學生也常有不當體罰，甚至過去還有學生遭陳姓教師掐喉鬧上警局，夫妻倆霸凌手法不單是言辭羞辱，還會刻意在校務會議上刁難，胡亂對外檢舉、抹黑同事，導致同事需花費心力對外解釋說明、接受調查，過去有至少3名教師不堪其擾，選擇主動離開學校。

    另名家長指出，全案爆發主要因有2名教師、1名人事主任長達兩年時間遭夫妻霸凌，已出現身心問題，不堪其擾之下才決定站出來提霸凌申訴，但霸凌方竟變本加厲，開始在社群網站攻擊被霸凌者，甚至抹黑校方，令家長都看不下去，學校應是讓老師安心教學、學生安心學習的地方，有問題者不解聘，反而離開的是被欺負、遭霸凌的老師，讓人憤怒。

    相關新聞：

    獨家》嘉大附小教師霸凌案再添兩件 考核委員憂遭報復不敢開懲處會

    嘉大附小職場教師霸凌案 他回畢業學校教書竟被當時導師霸凌

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播