嘉大附小職場教師霸凌案 他回畢業學校教書竟被當時導師霸凌

國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件。（記者楊心慧攝）

國立嘉義大學附設實驗國民小學爆發教師霸凌事件，如今3件教師職場霸凌案成立，遭霸凌的3名教師備受身心煎熬，最終決定站出來提霸凌申訴、捍衛自身權益。另外遭霸凌的許姓教師過去更是嘉義附小所畢業的學生，過去涉嫌霸凌的陳姓教師，甚至還曾是他的導師，他語帶哽咽的說，對學校深有感情，更難以想像過去他所景仰的導師及師母，竟會因教學理念不同就處處針對與霸凌。

對此，蘇姓教師表示，她不回應報導，一切交由律師處理。另已致電陳姓教師教學單位留電話，但至截稿前未取得回應

國立台南大學市長獎畢業、曾獲全國大專生優秀青年的許姓教師受訪表示，他過去是嘉大附小畢業生，對學校很有感情，曾在這所學校實習與代理教職，去年則正式考上教師，卻因為陳姓、蘇姓夫妻檔教師，讓他壓力大到想離職，尤其兩人會在會議上進行言語羞辱、刻意刁難，甚至會對他的教學吹毛求疵，嚴重干擾他的工作。

「我們希望他們為自己的言行負責，而不是受到霸凌的老師不斷內耗、恐懼，甚至選擇離開學校。」許姓教師坦言，他從小就喜歡這間學校，他回到學校擔任代理教師時，陳姓老師也是他的實習老師，卻沒想到僅因教學理念不同就被針對，過去他所景仰的導師及師母，竟然對他進行霸凌，甚至私底下對他進行言詞羞辱，長期下來造成身心折磨，看到他們就會焦慮、手抖。

另名被霸凌的翁姓教師表示，兩年前她開始被夫妻倆針對，過去家長都對她很肯定，但夫妻倆卻在會議中針對她的課程安排提出質疑，讓她開始懷疑自己，但後來她的課程計畫有得獎，還被特教中心網站當範本，只是他們夫妻參加會議會找機會批評、挑毛病，只要遇到他們夫妻就會心神不寧、害怕，後來醫生也診斷「焦慮的適應障礙」。

翁姓教師說，這兩年多時間，她從懷疑自己，到確認不是自己的問題，花了很多時間，但壓力持續累積，她曾考慮調動，甚至想提早退休，還需固定安排心理諮商來緩解情緒，不過對方還是會在社群網站PO文抹黑、攻擊，她只希望避免與他們夫妻接觸，學校能是真正相互尊重的環境。

遭霸凌的人事室俞姓主任表示，自從提起申訴霸凌成立後，蘇姓及陳姓夫妻檔變本加厲，仍到處不實投訴，說她濫用校內資源，她必須疲於奔命地到處解釋、說明，已對她造成名譽上的傷害，卻對兩人行徑無可奈何，她只希望教師回歸到單純、教書本職，而不是讓學校同仁長期處於身心俱疲的霸凌環境。

