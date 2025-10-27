為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獨家》嘉大附小教師霸凌案再添兩件 考核委員憂遭報復不敢開懲處會

    2025/10/27 11:18 記者楊心慧／台北報導
    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件，如今另有兩位教師霸凌也成立。（記者楊心慧攝）

    國立嘉義大學附設實驗國民小學先前爆出4名教師聯手霸凌人事室主任事件，主嫌蘇姓教師與其夫陳姓教師拉攏2名同事霸凌其他教師，近期再有兩起霸凌案認定成立；記者調查發現，校內無人敢得罪兩人，雖人事主任遭霸凌案上月調查成立，卻因考核會委員擔心遭夫妻倆抹黑投訴報復，竟無人敢出席會議，導致考核懲處會議一再延宕。

    對此，蘇姓教師表示，她不回應報導，一切交由律師處裡。另已致電陳姓教師教學單位留電話，但至截稿前未取得回應

    據了解，近期蘇姓與陳姓教師夫妻檔除霸凌人事主任外，蘇姓教師的另兩起霸凌同事案件也成立，被霸凌的教師們，長期遭蘇姓教師羞辱、刁難，已出現身心問題，校方後續將送考核會處理。

    據記者調查發現，霸凌人事室主任案調查已出爐一個多月，至今開不成考核懲處會議，主因是考核委員們擔心遭報復，先前提申訴的三位教師皆在網路上被夫妻倆攻擊，甚至兩人還向全國教育產業總工會（全教產）、高雄市教育產業工會（高教產）投訴校方，兩單位協助發聲明質疑學校，其中被霸凌的人事室主任也被攻擊。

    全教產日前發聲明指，學校在調查過程中多有違法疑慮，私下聯繫家長提供不利教師的證詞，盼主管機關請政風單位介入，釐清洩密與誘導偽證等疑點。嘉義大學附設小學則發聲明反駁，強調其聲明「嚴重悖離事實，影響校譽甚鉅」，所有校園事件均依規定組成調查小組，訪談當事人與證人後再交由校事會議審議，並無程序瑕疵。

    全教產及高教產發出聲明後，被質疑遭霸凌者利用、淪為打手，最終不少家長看不下去，甚至社群網站出現許多聲援校方的聲音。

    對此，全國教育產業總工會副理事長何耿旭受訪回應，我們受理的案件單純，有人投訴就依法處裡，並與當事人確認細節、查證。至於是否詢問校方或被霸凌者意見、是否全面了解狀況？何耿旭指出，我們不是檢察官，不處理霸凌案認定，僅針對學校調查的行政程序是否合理，現有證據顯示校方程序確實有瑕疵，這部分若行政訴訟，應經得起檢驗。

    嘉大附小家長會長蕭奕夫受訪表示，無論如何霸凌行為都不能被接受，老師涉及霸凌，恐不具備教育下一代的道德良知；目前調查仍在進行，希望相關人員別再對外散布言論或製造輿論，也請外部團體不要干擾，盼還給學校平靜、公正的調查空間。

    蕭奕夫指出，若外界持續出現不實言論影響學校或老師，將採取法律行動，最後也要呼籲家長別太擔心，學校大部分老師仍認真教學，相信校方也會以最快速度處理相關事宜；霸凌者持續對外散布不實消息與投訴，讓校內主管疲於奔命、整天在寫報告，影響教學品質，只希望校園能早日恢復平靜。

