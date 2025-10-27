台南再爆本土登革熱病例 個案足跡曝光

南市衛生局持續對本土病例居住地及工作地等區域加強孳生源清除及環境巡檢。（南市衛生局提供）

南市新增1例登革熱本土病例，為日前確診本土登革熱個案食品工廠群聚事件的同事，為該廠第3例，衛生局肯定個案出現發燒主動通報，成功攔截阻斷社區擴散風險。該案於病毒血症期活動足跡有鹽水、佳里東和區。

南市新增1例登革熱本土病例，衛生局疫調顯示，該案為南區本土登革熱群聚之食品工廠員工，為該廠第3例，同為第三型病毒；本案於21日擴大篩檢NS1及PCR檢驗均為陰性，25日監測期內出現發燒症狀，隨即主動回報公司與衛生所就診。

經醫師使用NS1快篩陽性而通報及住院治療中，後PCR陽性確診。該案擴大採檢同時，衛生所衛教出現症狀應主動通報及就醫，以降低社區風險。該案於病毒血症期活動足跡有鹽水區、東區和佳里區。市長黃偉哲呼籲，倘有與確診個案足跡重疊，且出現發燒等疑似登革熱症狀者，請盡速就醫。

登革熱防治中心於昨日接獲醫院通報後，即進行疫情調查及活動地孳生源清除，並於同日下午由指揮官登革熱防治中心主任李翠鳳主持台南市登革熱流行疫情二級指揮中心第四次會議，召集環保局、民政局、工務局、市場處、衛生所及區公所等有關防疫團隊與會，另邀請疾病管制署及國家衛生研究院共同研商討論防治措施，針對南區工廠群聚事件列管對象，全部以第3例確診新個案發病日起算，將監測期延長至11月26日。

該食品工廠自主停工至10月29日，配合登革熱防治中心於停工期間重新進行化學防治作業；對於居住地、工作地及活動地擴大動員環境孳生源清除及掃蚊病毒監測，同時針對密切接觸者採檢、健康監視和衛生教育，及請醫療院所加強通報，如發現登革熱疑似症狀民眾，務必善用登革熱NS1快篩檢驗並通報；此外持續執行移工宿舍及廠區環境衛生安全和病媒蚊監測查核，凡找到孳生源則依傳染病防治法告發開罰。

本土登革熱第3例個案病毒血症期活動足跡。（南市衛生局提供）

