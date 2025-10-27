為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    身心障學生升大專甄試簡章今公告 115學年新增簡訊服務

    2025/10/27 11:09 記者林曉雲／台北報導
    身心障學生升大專甄試簡章今日公告，115學年新增簡訊服務。（記者林曉雲翻攝官網）

    身心障學生升大專甄試簡章今日公告，115學年新增簡訊服務。（記者林曉雲翻攝官網）

    115學年度身心障礙學生升學大專校院甄試簡章今（27）日公告，甄試採網路報名，報名期間為今（2025）年11月25日至12月8日止，符合報名資格之考生，需於期限內完成報名及繳費作業，預計於明（2026）年3月20日至23日舉行甄試。教育部表示，自115學年起新增簡訊通知成績服務。

    教育部學特司科長謝昌運說明，甄試簡章電子檔自今日起公告於甄試網站，並開放免費下載閱覽；紙本簡章將於今年11月6日至12月9日期間發售，考生可透過現場購買、個別函購或團體訂購等方式取得，詳細購買方式請參閱甄試網站「最新消息」

    謝昌運表示，自115學年度起，新增簡訊通知成績服務，考生於報名時可填載行動電話號碼並勾選「需收到簡訊通知成績」，甄試委員會將於成績公布當日，發送簡訊通知考生成績，有需要的考生可多加利用，但若行動電話設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

    謝昌運說明，考生如有特殊需求（包含輔具使用、延長作答時間或少人試場應試等），需於報名時提出申請，並依簡章規定檢附相關資料，另提醒考生務必詳閱簡章內容，掌握各項重要時程，並依規定完成報名與應考服務申請，以免影響考試權益，如有疑問或需協助，可洽甄試委員會（電話：03-4227151轉57148～57150）。

