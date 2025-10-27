為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市高齡校舍改建再增17億 明年達57億

    2025/10/27 11:09 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安在市政會議表示，明年將增加高齡校舍改建經費。（圖由台北市政府提供）

    台北市長蔣萬安在市政會議表示，明年將增加高齡校舍改建經費。（圖由台北市政府提供）

    台北市長蔣萬安推動高齡校舍改建，自2023年到2030年，平均每年編列40億元推動，明（2026）年將再增加平均地權基金撥入的17億，每年增加至57億元；蔣萬安表示，若財劃法修法後有增加的經費，也會增加用在推動校舍改建。

    蔣萬安日前在市政會議指示教育局的校舍改建工程，已經不只是學校自己改建，常要整合其他機關的需求，因為學校也是社區的一部分，是地方翻新的起點；整合越來越多時，前期需求確認的時間也會拉長，但期程必須要有效的掌握，希望教育局在每一件工程都要能夠兼顧品質以及速度

    蔣萬安也提到，他上任後，自2023年到2030年，平均每年編列40億元推動校舍改建，明年將再加進平均地權基金撥入的17億，每年增加至57億元；而財劃法修法後，若有增加的經費，也會更多用於校舍改建的工程。

    根據教育局的資料，全市目前30年到50年以上的屋齡校舍，預計拆除87棟，新建56棟，校舍耐震用途係數提高至1.5，甚至更高；蔣萬安表示，拆除與新建間差了31棟，危險教室或是老舊教室當然應該改建，但若以拆除、新建來解決閒置的問題，就是浪費公共資源。30年屋齡以上的校舍若結構安全，不妨整棟建築改設置成1個大型的公托中心，請工務局協助教育局評估可行性。

