3天8萬人次造訪 高雄星光水岸公園試營運結束、明年春季再開放

高雄「星光水岸公園」於24至26日連假期間開放試營運，累計吸引近8萬人次造訪；高市工務局今指出，鑒於天氣轉涼，加上公園需再優化，決定結束試營運，明年春季再開放。

工務局說明，試營運期間，市府團隊於現場觀察到部分設施設計與動線仍有優化空間，並接獲部分設備遭破壞及安全維護需強化等情形；為確保園區正式啟用時的安全與品質，決定自26日起結束試營運，並同步啟動修復及改善作業，預計於明年春季正式開放。

公園處指出，星光水岸公園採「水陸雙主題」設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆等多元設施，是港灣沿線的重要親水亮點；這次試營運所蒐集各界的回饋意見，將作為後續優化設施與安全動線的重要依據，未來正式開放時，將以更安全、更舒適、更完善的環境迎接市民與遊客。

高市府感謝市民熱情參與並提供建議，市府將以最嚴謹的態度檢視各項設施安全與使用體驗，讓星光水岸公園明年再度啟用時，能成為高雄最Chill的親水地標！

