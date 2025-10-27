破紀錄！恆春半島猛禽過境衝破50萬隻大關 「灰面鵟鷹」飆10萬隻

「灰面鵟鷹」飆10萬隻大量。（記者蔡宗憲攝）

今年秋季的恆春半島天空，猛禽過境數量寫下驚人新猷！繼「先鋒部隊」赤腹鷹累積數量突破原紀錄，飆破40萬大關（達404033隻）後，「大將」灰面鵟鷹接力創下難得紀錄。鳥類達人蔡乙榮興奮表示，至26日為止，灰面鵟鷹過境量累計已達10萬隻，加上赤腹鷹的數量，本季兩種主要過境猛禽合計數量一舉衝破50萬隻，創下連續30餘年調查以來的「單季數量新高紀錄」，堪稱空前盛況！

這項由墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會執行的秋季過境猛禽調查，成果亮眼得令人振奮。灰面鵟鷹自10月上旬即出現過境，自10月11日起至26日的16天中，除了10月19日因天候因素未過境南遷之外，其餘15天都是單日2千隻以上、甚至曾高達1萬4千隻的驚人數量。

請繼續往下閱讀...

其中，最戲劇性的一幕發生在10月25日。在過境後期，灰面鵟鷹硬是拉出7674隻的「大尾盤」，讓累計數量達97653隻，並在隔日順利衝破10萬隻大關。資深鳥友蔡乙榮指出，灰面鵟鷹在如此短暫的過境期間，能維持連續多日單日破2千，甚至破萬的數量，是非常難得的紀錄。

墾丁國家公園管理處表示，今年兩種主要過境猛禽合計數量已確定突破50萬隻，赤腹鷹更打破原本27萬隻的紀錄，樹立40萬隻的「天花板」，灰面鵟鷹也順利達標10萬隻。這項創紀錄的數字，不僅證明恆春半島在全球候鳥遷徙路線上的重要性，也讓賞鷹迷們大飽眼福，直呼「今年的天空太精彩」！猛禽大軍的空前盛況，也讓生態保育成果更具意義。

恆春半島猛禽過境衝破50萬隻大關。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法