蔣萬安推校校有0-2歲公托 捷運聯開大樓、社宅列標配

台北市長蔣萬安將仿照新北市廣設0到2歲的公托中心。圖為新北市第127家公托「中和安邦公共托育中心」。（資料照，新北市社會局提供）

台北市蔣萬安宣布將利用閒置教室，大量推廣設置0到2歲的公共托育中心，朝向未來台北市所有公立國小、國中、高中都有附設公共托育中心，減少父母生養兒女的經濟壓力；同時評估30年屋齡以上的校舍，如果結構安全，可以整棟設置成一個大型的公托中心，請工務局協助教育局評估可行性，也要求捷運局未來的聯開大樓，與都發局新建的社會住宅，都必須將公托或是公幼列為標配。

蔣萬安日前（21日）在市政會議聽取教育局報告校舍改建專案報告後裁示，將全力推動公共托育，不只是有閒置教室的學校，未來要朝向任何一所台北市的公立國小、國中、高中，都必須附設公托中心。他說，少子女化的眾多原因之中，養不起的經濟因素占了很高的比例，其中包括高額的托育費用，孩子送托的比例越低，也就表示會有更多隔代教養，或是女性因為生養子女被迫退出職場的結果，政府就有責任提出對策。

蔣萬安表示，將參考北歐國家及包含新北市在內其他幾個成功縣市的做法，大量推廣設置0到2歲的公托中心。利用現有學校的空間附設公托中心或是公立幼兒園，是最能讓父母親放心的地方，且學校原本就是依人口常態分布選擇設置的地點，因此將可讓市民方便接送孩子，而在少子女化後出現的閒置教室，改作公托或是公幼，是更有效利用公共資產的做法。

蔣萬安也提到，危險教室或是老舊教室一定要改建，但若以拆除、新建的方式來解決閒置教室的問題，就是浪費公共資源，要求工務局協助教育局評估，30年屋齡以上的校舍若結構安全，不妨整棟改設置成大型的公托中心。責成副市長林奕華督導政策推進，教育局核實清點閒置教室，社會局加大推動公托的量能，財政局協助清查閒置教室以外的閒置公有空間，工務局協助閒置教室改作公托或是公幼的修繕工程，捷運局未來的聯開大樓，與都發局新建的社會住宅，也都必須將公托或是公幼列為標配。

台北市長蔣萬安在市政會議宣示，將廣推0-2歲公托。（台北市政府提供）

