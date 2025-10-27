海洋派對試辦數位市民線上報名「有感」！高市研考會:擴大辦理

高市研考會與鴻海智慧城市平台合作，推出「數位市民線上報名快速通關系統」，並於海洋派對氣墊樂園區試辦，反應熱烈。（研考會提供）

為解決大型活動民眾入場排隊久候問題，高市研考會與鴻海智慧城市平台合作推出「數位市民線上報名快速通關系統」，並於海洋派對氣墊樂園區試辦；3天連假開放2100個名額，報名當天即秒殺、全數額滿，研考會指出，後續將評估擴大辦理。

研考會主委陳博洲說明，從「線上報名秒殺、數位市民爆量、現場報到回饋」等三方面來看，線上報名是讓市民有感的市政服務。

研考會指出，線上報名機制獲市民好評，報到流程簡便，民眾抵達現場後開啟系統QR Code至報到處掃描確認身分，即可領取入場手環；經海洋派對3天實測，逾九成參與者能自力完成QR Code開啟，達到「隨到隨掃、免排隊」的便捷體驗。

研考會表示，市府會持續透過公私協力推動智慧城市，鴻海智慧城市平台有助了解市民參與大型活動及使用數位服務的習慣，將依據相關數據調整活動規劃，提升整體服務品質，未來也會評估導入更多面向的數位應用，讓市政服務更便利、智慧。

高市研考會與鴻海智慧城市平台合作，推出「數位市民線上報名快速通關系統」，並於海洋派對氣墊樂園區試辦，反應熱烈。（研考會提供）

