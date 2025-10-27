為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    扯！非洲豬瘟案場昨仍有民眾闖入 學者示警：病毒會黏著於鞋物傳播

    2025/10/27 10:45 記者楊媛婷／台北報導
    台中市府未針對該非洲豬瘟案場管制人流，該案場雖然已經過清潔，但還沒有經過PCR確認是否陰性，昨天仍有民眾持續到場。（資料照）

    台中市府未針對該非洲豬瘟案場管制人流，該案場雖然已經過清潔，但還沒有經過PCR確認是否陰性，昨天仍有民眾持續到場。（資料照）

    台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，疫調人員昨到案場執行環境採檢時，今（27日）爆出仍有媒體記者持續進出，案場毫無人流管制，學者指出，非洲豬瘟病毒雖不會豬傳人，但病毒會隨進出的人潮黏著於鞋物後進入環境持續傳播，呼籲不要再到案場，也絕對不要再到訪其他豬場。

    該案場於22日對外公布驗出非洲豬瘟陽性，豬病專家、屏科大獸醫系教授林昭男當天就呼籲一定要立刻封鎖該案場，不能讓人流進出該案場，因該案場環境一定充斥非洲豬瘟病毒，而該病毒會隨人流進出黏著在鞋物，並進而傳播到其他地區，如中國就曾在公車站牌、菜市場等購物環境中多次檢出。

    林昭男進一步指出，所有曾進出該案場的人，鞋物都要徹底清潔消毒，「最好直接換一雙鞋。」他舉自身為例，到訪養豬場會有專門的鞋物，並準備另一雙備用鞋，一離開養豬場，立刻將原本的鞋子密封後換穿備用鞋，該雙曾到過養豬場的鞋子則是要徹底清潔、消毒，以阻斷病毒。

