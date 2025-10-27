為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基市府天天稽查國民運動中心 謝國樑：避免成為另一個東岸廣場

    2025/10/27 10:51 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑今天（27日）上午針對基隆市立國民運動中心屢出包發表看法，謝表示，將收集足夠事證依法收回，避免成為另外一個東岸廣場。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑今天（27日）上午針對基隆市立國民運動中心屢出包發表看法，謝表示，將收集足夠事證依法收回，避免成為另外一個東岸廣場。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府轄下的國民運動中心委託營運管理廠商管理屢遭詬病，致影響市民權益。基市府自2023年起提告，另外，2025年8月市府函送基隆地檢署，偵辦該廠商疑似違反商業會計法。市立體育場即日起派人天天稽查國民運動中心。

    基隆市長謝國樑今天（27日）早上表示，國民運動中心委外廠商疑違法，市府蒐集累積足夠法律依據，依法將其收回，依照促參法收回OT廠商，必須累積相當法律事證，否則收回國民運動中心委外案會變成另外一個東岸廣場，待其收回後，將尋找優良廠商進駐服務市民。

    基隆市政府教育處副處長楊永芬表示，國民運動中心委託營運管理廠商自2017年起，即開始積欠款項，自112年教育處積極提告維護市府權益，並續於2024年依約查核財務資料，查有收入登載不實及與總公司金流往來不清情形。

    基隆市政府政風處於2025年啟動行政調查，疑似涉嫌違反商業會計法，市府政風單位已函請地檢署偵辦相關刑事責任情形。

    由於，現行基隆國民運動中心OT案將於2027年1月14日屆期，基隆市府已重啟規劃招商，預計116年1月前完成新委外招商作業；前述相關司法爭訟，則不影響相關運作規劃。

    基隆市立體育場持續監督，自即日起每日稽查國民運動中心，確保民眾安全無虞地使用場館設備，加強維護現場服務品質，若有不符規定及有安全疑慮，將責請廠商立即更換，並依約依規裁處。

    基隆市政府今天（27日）宣布，即日起派員天天稽查基隆市立國民運動中心，直到該廠商營運到期日前為止。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府今天（27日）宣布，即日起派員天天稽查基隆市立國民運動中心，直到該廠商營運到期日前為止。（圖為基隆市政府提供）

