讓更多人敢於結婚 台科大學生領銜開發「區塊鏈婚前協議智能平台」

「寶寶沒關係」團隊成員包括台科大資訊工程系二年級學生王鈺晴（前排右）、資訊工程系三年級的楊鈞安（後排右）、北商大財金系四年級王皓萱（前排左）與台科大資訊工程系學分班學生林廷胤（後排左）。（圖由台科大提供）

國立台灣科技大學學生領銜的「寶寶沒關係」團隊，推出區塊鏈智能合約技術平台「鏈愛有保障」，致力於為伴侶打造公平、透明且具法律效力的財產協議機制，用科技守護愛情與承諾，區塊鏈技術進入婚姻協議領域，讓情感不再單靠信任支撐。

「寶寶沒關係」團隊於今（2025）年3月成立，包括台科大資訊工程系二年級學生王鈺晴、資訊工程系三年級的楊鈞安、北商大財金系三年級王皓萱、台科大資訊工程系學分班學生林廷胤與商業設計系葉書涵，成員各自擁有技術、金融與設計等多元背景。

執行長王鈺晴說明，「鏈愛有保障」是專為伴侶財產權益分配所設計的智能合約服務平台，使用者無技術背景，也可透過圖形化介面輕鬆操作，無須接觸複雜的程式碼，即可完成協議設定與上鏈簽署，省去繁複的法律程序。

王鈺晴去年榮獲「GiCS尋找資安女婕思」比賽優勝，她指出，社會大眾對於婚前協議普遍仍持保留態度，加上合約多仰賴紙本及傳統司法體系，一旦發生爭議，處理流程往往冗長且費時費力，數位化與智能化的解決方案，能有效提升協議執行效率與當事人信賴感。

團隊說明，平台運用區塊鏈特性「去中心化、不可竄改、高透明度與自動執行能力」，確保每份合約的絕對效力與完整性，專屬設計的智能合約，於協議簽署時即建立動態履約保障機制，將雙方預設的權益擔保條件數位化嵌入合約邏輯之中，若後續出現爭議，系統將啟動「社群陪審仲裁機制」，由經過信任機制篩選的仲裁陪審員進行裁決，後依仲裁結果自動完成履約，確保整體過程的效率與公正性，並降低人為干擾與執行風險。

技術長楊鈞安補充，「鏈愛有保障」平台上的合約內容，需簽署具法律效力的「仲裁合意條款」，並上傳至分散式檔案系統（IPFS）儲存，其檔案Hash上鏈以供查證，可保障合約內容無法竄改，也具備法律上可溯及佐證功能，對雙方皆是強而有力的保護。

團隊表示，目前「鏈愛有保障」仍處於開發與市場測試階段，今年拿下「數位金融新藍圖：Web3與生成式AI創新創業競賽」冠軍。王鈺晴表示，希望這個平台讓愛的承諾多一層保障，也讓更多人敢於進入婚姻，最終推動整體社會結構的穩定與健康。

專屬設計的智能合約，於協議簽署時即建立動態履約保障機制，將雙方預設的權益擔保條件數位化嵌入合約邏輯之中。（圖由台科大提供）

