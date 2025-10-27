為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    營養午餐沒豬肉吃？禁運宰延長10天 彰縣強調「這一點」就OK

    2025/10/27 10:03 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣爆發非洲豬瘟，營養午餐的菜單也跟著重新調整。（資料照）

    

    台灣爆發非洲豬瘟，全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，由於彰化縣國中小學生都是吃免費營養午餐，不少學生都哇哇叫，「本來就沒牛肉吃，這下子沒豬肉吃了！」縣府強調，溫體豬肉不行，但只要有CAS標章的冷凍豬肉就OK！

    縣府教育處指出，因應首例非洲豬瘟，以及豬隻禁運禁宰令延長，已請學校調整營養午餐的菜單，調整菜單也會經過審查，目前並非不能排進豬肉料理，而是不採用溫體豬肉，可改用合格標章的冷凍豬肉就好，也會加強把關。

    至於，營養午餐為何沒有牛肉？縣府教育處說明，彰化縣營養午餐規定食材都要是台灣本土所產，而台灣本土牛肉本來就很少，加上不少學生也跟著家長不吃牛肉，才會在營養午餐的菜單看不到牛肉。

    教育處指出，除了牛、豬以外，營養午餐還有雞、鴨、魚與海鮮等蛋白質來源可以選擇。由於目前廚餘全數進入溪州焚化爐，也會要求「惜食減廢」，減少焚化爐的負擔。

    

    

