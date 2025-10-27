阿里山季節限定蒸汽賞楓列車 11月18日開放訂票

蒸汽火車與祝山車站。（黃源明攝，林鐵及文資處提供）

天氣轉涼，嘉義縣阿里山楓葉季將至，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處在秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛百年國寶級蒸汽火車31號，附掛全由台灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵高山鐵道魅力，11月18日起開放訂票。

林鐵及文資處表示，「楓度翩翩」蒸汽主題列車行駛於阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域，限定5梯次，行駛12月2日、9日、16日、23日、30日，費用1人3100元，每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品。

「楓度翩翩」主題列車邀請「漫步在雲端的阿里山」生態攝影達人黃源明領路，前往阿里山賞楓秘境，在鏡頭下捕捉最美瞬間，並往最高海拔祝山車站及對高岳車站進行動態展演，也在二萬平車站進行三角線演示，遊客有機會欣賞雲海及蒸汽火車同框美景。

林鐵及文資處準備依季節變換口味的餐盒讓旅客返程時享用，鄒族部落手作麵包結合傳統與創新的手法，加入在地產南瓜是麵糰略顯黃色，加上曬乾的刺蔥葉，有淡淡迷人的奶香、檸檬香。

林鐵及文資處表示，「楓度翩翩」主題列車採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），乘車日（含）前15天上午10點開放訂票，可上林鐵及文資處官網、臉書粉絲專頁或洽05-2779843#359蔡小姐。

二萬平雲海與林鐵列車。（蔡文淇攝，林鐵及文資處提供）

小笠原平台楓景。（吳明翰攝，林鐵及文資處提供）

