    首頁 > 生活

    澎湖機場新亮點 縣府旅遊資訊服務櫃台啟用

    2025/10/27 09:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府旅遊處，在澎湖機場到站出口設置旅遊服務諮詢櫃檯。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖縣政府旅遊處，在澎湖機場到站出口設置旅遊服務諮詢櫃檯。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    來澎湖玩更方便啦！澎湖縣政府在澎湖航空站南到站口（靠近2號門），設置了全新的旅遊資訊服務櫃台，提供旅客即時又友善的旅遊資訊，一落地就能輕鬆掌握澎湖最新玩樂消息。同時旅遊處也進行鳥嶼海堤彩繪工程，讓離島在繽紛色彩襯托下亮起來。

    澎湖縣政府配合「2025冬遊澎湖消費券活動」，自即日起每日上午8時至下午5時，現場有專人駐點服務，幫遊客解答旅遊問題、介紹消費券活動好康資訊！同時櫃台現場還有各式多語言觀光文宣（自由索取）、「澎湖好行」公車資訊。另外，現場掃描QR Code，可立即連結至「澎湖GO」、「澎湖Travel」、「2025冬遊澎湖消費券」、「澎湖好行」等官方網站，行程規劃超簡單。

    澎湖縣政府表示，希望藉由這個新據點，讓旅客一抵達澎湖就能享受到最貼心的服務與最豐富的旅遊資訊，接下來也會持續推出更多活動與便利措施，打造更友善的旅遊環境，一起暢遊美麗澎湖吧。

    同一時間，旅遊處正進行鳥嶼海堤彩繪作業，地方反映整補網場旁面臨港嘴一側之海堤為遊客進入鳥嶼的主要視覺，建議納入彩繪，讓整個海堤彩繪效果串聯。經邀集鳥嶼村長與社區理事長現場勘查後，就海堤結構較良好的部分，請廠商評估適合施作的長度。

    鳥嶼漁港進行彩繪工程，讓澎湖離島亮起來。（澎湖縣政府提供）

    鳥嶼漁港進行彩繪工程，讓澎湖離島亮起來。（澎湖縣政府提供）

