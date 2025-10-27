明年繁星推薦及申請入學各校系參採學測科目今公告 以採計3科最多

明年大學繁星推薦及申請入學各校系參採學科能力測驗科目今日公告，申請入學以採計3科最多。（資料照）

大學甄選入學委員會今（27）日於官網公告，115學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生各校系參採學科能力測驗科目，「申請入學」參與招生共有2206個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有773個校系，約占總系組數35%，其次是參採2科共有633個校系，約占總系組數29%（數學A、數學B視為一科），明（2026）年大學學測將從明（28）日起報名，提供考生作為報名之參考。

甄選委員會表示，自111學年度起，學科能力測驗之數學考科分別設置數學A與數學B兩考科，若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準；甄選委員會彙整參與「繁星推薦」招生共有1664個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有790個校系，約占總校系數47%，其次是參採4科504個校系，約占總校系數30%。

參採科目係指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序之科目，於「申請入學」訂為檢定、倍率篩選、採計之科目；除學測科目參採情形外，甄選委員會亦同步公布「參加術科考試校系一覽表」，供欲報名115學年度大學術科考試之考生參考。

甄選委員會提醒，115學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，仍以11月4日正式公告115學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章為準，屆時考生可上網查詢；紙本簡章則訂於12月1日起公開發售，考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。

此外，分發入學管道參採學測科目之統計，包含該系組於「檢定」及「採計」中使用之學測科目，115學年度分發入學1764個招生系組中，使用學測作為檢定科目有210個系組；使用學測作為採計科目有1744個系組；其中參採國文計1521個系組、參採英文計1476個系組、參採數學A計176個系組、參採數學B計239個系組、參採社會計134個系組、參採自然計76個系組。

