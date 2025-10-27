災時民眾通訊不中斷 NCC：災害漫遊要點草案這週公布

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹27日交通委員會備詢。（記者王藝菘攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）研擬災害漫遊要點草案，災時用戶原屬電信業者基地台若癱瘓，可自其他業者網路連線，繼續語音通話與行動上網。NCC代理主委陳崇樹今天（27日）表示，作業要點已於上週四簽出，這週應可對外公布。

丹娜絲颱風與西南氣流豪雨事件先後重創西南部地區，造成大範圍通訊中斷，雖業者緊急搶修，卻仍有部分地區通訊品質不佳，NCC因此與業者協調，啟動「災害應變漫遊」服務。為使未來災害民眾通訊不受阻，NCC也研擬行動通訊災害漫遊機制作業要點草案，更有制度地強化災時通信韌性。

NCC規劃，單一行政區內，任一行動通信電信事業基地台受損達10%，且數量大於5台，並於3天內無法修復達90%，或其他影響災區民眾行動通訊服務的重大情形，由中央災害應變中心指揮官指定後通知啟動災後漫遊程序。災害漫遊期間衍生的費用，例如電信接續費，則由電信業者協調，用戶無須支付。

陳崇樹今到立法院交通委員會備詢報告。他在會前受訪表示，草案參考美國、日本等國方式，以及丹娜絲颱風與西南氣流豪雨時，台南七股、嘉義布袋「災害漫遊先導機制」等經驗，NCC也與業者開了數場會議，討論達30幾個版本，主要是討論啟動時機等，會依法滾動式檢討。

陳崇樹表示，NCC也跟業者、消防署、內政部、公平會等單位開會協調，7月31日起草，8月第1次啟動漫遊至今，已經完成，會跟業者密切配合修正調整。

目前NCC委員7缺4，無法召開委員會議，只能開諮詢會處理部分案件，影響通訊與傳播相關政策的審議與決策效率。

陳崇樹說，受影響的案件類型，主要涉及委員會保留事項，特別是法規命令、法律修正及提出、重大政策等；涉及業界及民眾消費方面，大概是電視頻道上下架、評鑑換照等，整個年度約有104個換照案屆期至年底。NCC與業界想法一樣，希望能早日正常運作。

