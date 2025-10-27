非洲豬瘟病毒極為狡猾可能逃脫PCR檢測 專家建議：關聯場須加驗抗體

屏科大獸醫系教授林昭男指出，因加驗關聯場豬隻抗體，也強調疫調不能由台中市府組成的團隊主導，中央必須強力介入。（資料照，台中市府提供）

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央應變中心指出，關聯場全數PCR核酸檢測都是陰性，屏科大獸醫系教授林昭男今（27日）提醒，目前部分基因定序結果指出該病毒株較接近重組株，PCR檢測極可能無法驗出，關聯場應全數加驗抗體，他也呼籲，所有到過該案場者，衣鞋都需清消，避散播病毒。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，豬病專家林昭男指出，所有關聯場第一輪PCR檢測雖都是陰性，但絕對不能掉以輕心，根據越南重組株的經驗及了解，該重組株有一大特性就是極為狡猾，若豬隻還在潛伏期時，PCR核酸檢測會呈現時陽時陰情況，甚至根本驗不到，須加驗抗體，才能現形，他建議應變中心亦應監測關聯場的豬隻抗體。

請繼續往下閱讀...

隨病毒落地台灣，林昭男表示，除關聯場、化製場、肉品市場、運豬車、化製車等可能的交叉污染點都要核酸檢測外，肉品市場的環境檢測與疫調更是一大重點，尤其是每個豬場豬隻拍賣前都會先置於繫留欄，該繫留欄要做核酸檢測，確認是否清洗乾淨。

林昭男也提醒，疫調不能只靠台中市府組成的團隊進行，第二輪疫調應由中央完全介入主導，也指出該案場爆發疫情迄今，現場只有封鎖，但應該盡速展開全面「清潔消毒」，清消後須再經PCR檢測陰性才可解封，「否則存在於環境的病毒可能又開始傳播。」但目前檢測量能幾乎全數都用在化製場斃死豬與關聯場採檢，此關鍵時期可由各縣巿防疫單位協助檢測環境樣本。

林昭男指出，接下來10天是關鍵點，須假設環境早就充斥病毒，只是病毒尚未感染其他豬隻，所有養豬場要強制規定所有畜牧人員進場前要洗澡、徹底清潔10分鐘以上，降低病毒帶入豬場風險，曾有泰國學者實驗徒手解剖帶有非洲豬瘟病毒豬隻後，僅正常洗手、洗澡，直到第9天手指的PCR檢測才陰性。

林昭男表示，目前所有被非洲豬瘟病毒入侵的國家，都無法根除病毒，因該病毒可能就存在於屠宰場、菜市場等生活環境，「這類隱形傳播鏈會一直存在。」他表示，該病毒非人畜共通傳染，能做的就是將病毒阻絕在豬場外，但「人」本身就是傳播鏈，國外許多大型養豬場都會採取人員進入養豬場前都要洗澡，甚至接受頭髮、手指等都要經PCR檢測陰性後才放行，國內亦有生產這類快篩儀器的公司外，他也指出，可善用Covid-19時國內當時購置大量的快篩儀，只要更換試紙、引子，也可用來篩檢非洲豬瘟核酸，以擴大環境監測量能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法