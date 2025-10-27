為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    睽違18年我主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」蕭美琴：政府致力保障人權

    2025/10/27 09:38 記者林曉雲／台北報導
    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    睽違18年，我國再度主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，今（27）日登場，共有20個國家代表參與。副總統蕭美琴出席致詞表示，近年政府努力推動保障人權及促進個人福祉的政策，讓智能障礙和身心障礙者都能與社會所有成員共同成長，打造終身發展的歷程。

    國立台灣師範大學和中華民國特殊教育學會辦理為期6天的會議，以「公平、參與、幸福感」為主題，編創主題曲「不一樣、都一樣」，提供特教工作者和心智障礙者在自我倡議、共融學習與國際交流機會，讓智能障礙者能得到公平對待、融入並參與社會活動，以及提升其生活品質進而擁有幸福感，促進台灣在身心障礙專業和實務的精進發展，並提升我國在亞洲的影響力。

    蕭美琴表示，看到「小小的大人們」的笑容深受感動，提醒每個人都應受尊重和重視，當社會提供機會時，他們就可以發揮潛力，台灣推動促進以人為本的政策，政府致力於提供共融和公平的社會，包括融合的教育和社區生活，塑造出友善的環境，近年政府更努力推動相關政策以保障人權及個人福祉，讓智障者和身心障者都能與社會所有成員共同成長，打造終身發展歷程。

    蕭美琴也指出，這是台灣第3次舉辦大會，亞洲其他各國代表來我國共襄盛舉，展現共同努力於共融社會的決心，相信透過分享交流，將可一起幫助亞洲的發展，享有更好的生活，不只是專業知識，更能了解彼此，推動「沒有人被遺漏」的社會。

    此外，蕭美琴也頒發頒發智盟星槎獎（AFID Kaoru Star Raft Awards）給屏東特殊教育學校、孟加拉及新加坡兩國的單位，肯定其推動障礙者倡議之表現卓越。

    大會主席、台師大特教系教授洪儷瑜表示，我國身為創始國，半世紀來第3次主辦大會，除了強化我國與亞洲各國聯盟促進融合社會的國際合作與交流，也讓全國的障礙者、其家庭和相關單位有機會在亞洲各國展現，台灣在倡議障礙者人權之實踐的各項表現，很多亞洲國家慕名台灣的融合教育與醫療福利而來，大會讓各國可深入了解台灣在特殊教育或相關專業人才之培育和政策。

    台師大校長吳正己則表示，台師大於50年前創立特教中心，整合特教相關資源，提升整體幸福感。

    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴（中）出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴（中）出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    睽違18年，我國再主辦「亞洲智能障礙聯盟雙年會議」，副總統蕭美琴出席表達政府的重視，並說明近年我國政府致力於保障人權。（記者塗建榮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播