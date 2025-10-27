北台持續濕涼明雨勢更大 週四水氣減少有望大回溫

北台持續濕涼，明雨勢還會更大。（資料照）

新一波東北季風南下，北台灣今（27日）晨低溫跌破20度，預估將影響到週三（29日），週四（30日）北台灣的溫度有機會出現較大幅度的回升，不過週五到週末（31日到11月2日）又有另一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今持續受東北季風影響，同時在台灣西南邊陸續有些中高層的水氣沿著太平洋高壓的邊緣北上靠近，除了迎風面桃園以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶容易有短暫陣雨以外，東北季風背風面的中南部以及台東地區雲量也是偏多，甚至雲層較厚的地方也會有點飄雨的機會；南投及嘉義以南的山區還有局部熱對流發展降雨的可能性。

溫度方面，桃園、大台北、宜蘭地區白天的高溫只有21-23度左右，新竹、苗栗以及花蓮地區白天高溫則是25-27度，台中到嘉義地區以及台東高溫28-30度，台南、高雄、屏東高溫仍有30-32度。今晚到明天清晨在北部、東北部空曠地區低溫仍會降到18-20度之間，都市地區則是在20-22度不等，中南部以及花東低溫22-25度，中南部地區的日夜溫差變化較大，早出晚歸的民眾還是要注意。

明天（28日）降雨增多，東北季風迎風面的大台北、基隆北海岸以及宜蘭一帶，可能會有局部較大的雨勢或是較多的累積雨量出現機會，白天期間降雨比較明顯，降雨範圍也比較大，桃竹苗，甚至到台中、彰化、南投局部地區也有降雨機會；入夜後降雨範圍會逐漸在縮減回到迎風面的局部地形上，雨勢也會減小下來。

週三相對較乾一點的空氣南下，東北季風強度也稍有減弱，大台北、宜蘭、花蓮雨勢可望有較明顯的減緩，其他地方則是以多雲的天氣為主，中南部地區有機會看到陽光露臉。週四將是本週東北季風最弱的一天，北東地區可望有一個較明顯的空檔，其他地方則是多雲到晴的天氣型態。東北季風減弱之後，北台灣的溫度有機會出現較大幅度的回升，北部、東北部、東部地區甚至預報高溫會回升到27-28度，算是近期內短暫溫度較高的一天，其他地方的溫度變化就比較小，不過普遍也有機會上升1-2度。夜晚清晨在北部、東北部空曠地區還是要注意21-22度左右的低溫，中南部、花東地區低溫也還是只有23-25度，呈現日夜溫差變化比較明顯的情況。

週五到週末則是有另一波東北季風南下，同時也將再度伴隨中高層短波槽通過台灣以北區域，水氣增多，冷空氣也會增強，屆時迎風面地區降雨會再度變得明顯，同時溫度也會下降轉涼，夜晚清晨在北部、東北部空曠地區的低溫也會降回到18-20度左右，秋涼的感受又會變得很明顯。中南部地區受影響則相對較小，預估仍會是多雲的天氣為主，溫度方面的變化也不大，繼續維持日夜溫差較大的情況。

