為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東鐵道文化觀光祭11/1起跑 紙風車開幕表演

    2025/10/27 09:24 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。（屏東縣政府提供）

    屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。（屏東縣政府提供）

    雖然今年最後的連假已經結束，但屏東縣還是有許多精彩活動值得遊客造訪，其中2025屏東鐵道文化觀光祭將從本週六（11月1日）起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子鐵道便當、鐵道藝術裝置、表演與講座等活動，打造一場結合鐵道風景與地方文化的親子旅程。

    屏東縣政府文化處表示，今年活動以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主軸，開幕活動將於11月1日至2日下午2時起在林邊火車站周邊廣場熱鬧展開，分別邀請深受親子歡迎的紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」，還有鐵道主題兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」、親子派對DJ秀等節目演出。另邀集屏東戰隊、嵐天樂集、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等演出團體接力表演，以及超過50家品牌的文創市集。

    現場也推出嚴選屏東在地食材入菜的創意親子鐵道便當，大人可品嚐山海風味的糖醋龍膽石斑蓋飯，小朋友則享用「噹噹」角色造型的薑黃鳳梨飯盒，開幕兩天下午4時30分起現場開賣，每日限量兩百份，每份售價299元。

    除了精彩開幕活動，在竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮、枋山等站也有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」吉祥物讓遊客拍照打卡。從活動開幕到12月13日連續7個週末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場。此外，與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」，開幕兩天每日5班次來回屏東和林邊間，歡迎各地旅客跟著噹噹一族探索屏東迷人的風土人情。

    2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。（屏東縣政府提供）

    2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。（屏東縣政府提供）

    屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。（屏東縣政府提供）

    屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播