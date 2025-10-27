屏東鐵道文化觀光祭11/1起跑 紙風車開幕表演

屏東鐵道文化觀光祭11月1日開幕主秀由紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」。（屏東縣政府提供）

雖然今年最後的連假已經結束，但屏東縣還是有許多精彩活動值得遊客造訪，其中2025屏東鐵道文化觀光祭將從本週六（11月1日）起至12月13日登場，從北到南串聯全縣百公里鐵道路線，推出「噹噹一族」彩繪列車、親子鐵道便當、鐵道藝術裝置、表演與講座等活動，打造一場結合鐵道風景與地方文化的親子旅程。

屏東縣政府文化處表示，今年活動以「鐵道旅程 × 親子同樂 × 地方故事」為主軸，開幕活動將於11月1日至2日下午2時起在林邊火車站周邊廣場熱鬧展開，分別邀請深受親子歡迎的紙風車劇團帶來精彩的「巫頂看世界」，還有鐵道主題兒童音樂劇「藍寶Let’s Go」、親子派對DJ秀等節目演出。另邀集屏東戰隊、嵐天樂集、阿緱囝仔、SURE人聲樂團、踢踏電台等演出團體接力表演，以及超過50家品牌的文創市集。

現場也推出嚴選屏東在地食材入菜的創意親子鐵道便當，大人可品嚐山海風味的糖醋龍膽石斑蓋飯，小朋友則享用「噹噹」角色造型的薑黃鳳梨飯盒，開幕兩天下午4時30分起現場開賣，每日限量兩百份，每份售價299元。

除了精彩開幕活動，在竹田、西勢、潮州、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、枋寮、枋山等站也有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」吉祥物讓遊客拍照打卡。從活動開幕到12月13日連續7個週末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場。此外，與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」，開幕兩天每日5班次來回屏東和林邊間，歡迎各地旅客跟著噹噹一族探索屏東迷人的風土人情。

2025屏東鐵道文化觀光祭開幕限定「創意親子鐵路便當」。（屏東縣政府提供）

屏東南迴沿線火車站有可愛的鐵道裝置藝術「噹噹一族」讓遊客拍照打卡。（屏東縣政府提供）

