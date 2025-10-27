串連觀光、交通節點 雲縣擴大「共享」服務

雲林縣2020年推出GoShare共享機車至今騎乘超過35萬旅次。（記者黃淑莉攝）

有鑑縣內大眾運輸不普及、班次少，雲林縣府推出GoShare共享機車、Moovo公共自行車，租借情況踴躍，尤其公共自行車2年租借人次突破百萬，縣府計畫將共享機車、公共自行車結合，透過點對點串聯方式，擴大「共享」服務，讓鄉親、遊客在縣內更「行」的通。

雲林縣內公車不足，許多偏鄉1天只有2、3班，甚至沒有公車行經，雲林縣環保局率先在2020年推出GoShare共享機車，在斗六、斗南、虎尾、土庫、北港等5鄉鎮及古坑綠色隧道，共有140輛全天候提供租借，累計至今騎乘數超過35萬旅次，總騎乘有160多萬公里，減碳13萬公斤。

共享機車使用情況不錯，為滿足通勤上班族、學生等族群短程代步需求，雲林縣交通工務局在2023年又啟動MOOVO公共自行車，在斗六、虎尾、斗南、西螺等8個鄉鎮，設置199處租借點共1300輛，使用情況更踴躍，累計至今已突破百萬人次，以15至19歲的使用率最高占7成，火車站、公車站等服務熱區的車輛週轉率每日達2.8至3.6次，啟用至今成功減碳20萬公斤。

環保局長張喬維表示，共享機車可跨鄉鎮移動，公共自行車多數是同一鄉鎮市內短程代步，為擴大「共享」功能，共享機車服務據點評估明年擴展至西螺，目前也與交工局研議將GoShare與MOOVO透過點對點方式結合，旅遊部分可從高鐵雲林站、斗六車站及斗南車站，騎GoShare跨鄉鎮到定點再換騎MOOVO到附近景點，轉騎據點、優惠措施等細節現已在評估中。

雲林縣在2023年推出MOOVO公共自行車，至今借租人次已破百萬。（記者黃淑莉攝）

