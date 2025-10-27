宜蘭市中山、宜蘭國小將建地下停車場 總經費7億元

宜蘭縣政府將在宜蘭市中山、宜蘭國小共用的後操場興建地下停車場。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府為解決宜蘭火車站周邊停車需求，同時因應未來鐵路高架後都市發展；115年、116年連續2年共編列2000萬元預算，將辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場委託規劃設計案，將在2校共用的後操場設置地下2層停車場，可提供360席汽車停車空間，預估經費7億元，如果經費到位，訂117年施工。

宜蘭縣有公正、羅東與礁溪等3所國小設有地下停車場，中山、宜蘭若能順利完成，將是縣內第4、第5座有地下停車場的國小；縣府表示，中山國小、宜蘭國小地處宜蘭市中心商業區旁，並鄰近宜蘭火車站、丟丟噹廣場及幾米公園，假日吸引大量遊客，停車需求高。

縣府認為，周邊停車場雖可收納目前停車需求，但考量未來鐵路高架及宜蘭市東、西區都市縫合，周邊道路及土地開發，該區域將進一步成為宜蘭市發展樞紐，宜蘭市停車供給將面臨極大考驗，因此有規劃開闢地下停車場的需要，並一併整合宜蘭國小及中山國小家長接送需求，提升周邊交通及停車空間服務品質。

縣府決定於115年起編列2000萬預算（115年1200萬、116年800萬），辦理宜蘭市中山、宜蘭國小地下停車場委託規劃設計案，利用6000M²（平方公尺）的後操場用地設置地下2層停車場，完成後可提供360席汽車停車空間，縣府將同步爭取工程經費，俟規劃設計完成後即可辦理施工。

縣府表示，停車場完成後，上、下學特定時段會開放家長免費接送學生，因此不會造成家長額外負擔，而且能解決雨天接送不便以及停車問題，有利於學童接送安全，順暢學校周邊交通秩序。

