北市「生育補助加倍」領完2年走人佔20％ 自家人批「冤大頭政策」

台北市長蔣萬安自豪友善育兒政策，在2024年創下新生兒人數高峰。（資料照）

台北市長蔣萬安兌現政見，2023年提出「生育補助加倍」，生育獎勵金第1胎從2萬元翻倍為4萬元，但國民黨台北市議員秦慧珠指出，北市生育獎勵金3年來核發的人數年年增加，但領了生育獎勵金後，平均一年內把戶籍遷出台北市的佔14%，兩年內遷出的佔20%，「讓人非常驚嚇」，直批這是一個花錢留不住人的「冤大頭政策」，市府應該重新檢討。民政局長陳永德坦承遷出狀況確如秦慧珠所言，允諾研議改善方案。

蔣萬安2022年底上任，2023年提出生育獎勵金加倍，第1胎從2萬元增加為4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以上5萬元；台北市新生兒人數在2024年達到1萬7047人，是6都中唯一正成長。但秦慧珠指出，領了生育獎勵金而在1、2年內遷出台北市的情形越來越多，政策完全留不下人。

秦慧珠指出，台北市生育獎勵金優於其他縣市，2022年核發1萬4000多人、2023年核發1萬6000多人，2024年核發1萬7000多人，數字很漂亮。但領了生育獎勵金至今遷出的，2022年有15%、2023年有23.2%、2024年有20.9%；甚至生完小孩一年內就搬走的，2022年有8.5%、2023年有15.3%，2024年有18.6%，三年平均為14%，若把時間拉長為兩年內遷出則近20%，「讓人非常驚嚇」。剩下80%雖把戶籍留在台北市，「住不住在台北市還不知道？」

秦慧珠認為，這是一個花錢留不住人的「冤大頭政策」，是失敗的政策，沒有任何人口政策的正面意義，反而讓人口越來越流失，市府應該檢討。並呼籲蔣萬安競選連任時，也絕對不可以把生育補助再提高。

陳永德坦言，在北市設籍領完生育獎勵金的民眾，確實有20%遷出到外縣市；讓他更憂心的是，新北市以前生育獎勵金是台北市的一半，去年提高到3萬，明年跟台北市一樣4萬起跳，恐怕會有越來越多人選擇到新北市。事實上，新北市設籍的人數增加非常多，台北市減少非常多，跟工作環境、經濟壓力、就學都有很大的關係。

陳永德強調，市府已經想盡辦法留人，不僅是生育獎勵金的部分，包括托育、就業、社會住宅，甚至職業保障都創造很多友善的環境，允諾檢討政策，提出一個改善方案。

