    光復連假台鐵光復站進出人次銳減 3天累積約6783人次

    2025/10/27 09:08 記者王錦義／花蓮報導
    隨光復災區街道、家戶土砂逐漸清除，加上台9線便道通車，台鐵光復站在光復連假3天的進出站人次開始減少。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流重創光復鄉，滿懷愛心的鏟子超人伸援，運輸主力的台鐵自救災開始迄今，光復站截至雙十連假後已有50萬人次進出，不過隨著災區逐漸復原，光復節3天連假台鐵光復站累積進出站人次約6783人次，每天約2000多人次進出，仍是比過去光復站進出人次高出2倍，台鐵因應災區列車增停光復及開放站票等措施，也在26日截止，今天起開始恢復往常停靠班次。

    台鐵公司指出，光復節連假24日光復站進出站人次約2194人，25日約為2464人，26日為2125人，3天累積約6783人次，比上次雙十連假3天累積約7.1萬人次減少許多；上月教師節3天連假累積約12.2萬人次進出，光復站最高峰是中秋連假，光復站3天約12.3萬人次進出，10月4日當天也創下光復站最高紀錄，約有51200多人次在光復上下車。

    台鐵公司表示，光復車站是三等站，過去每天疏運不到1000人次，然而救災這段時間，1天最高曾達5.1萬人，從洪災救災開始9月24日到雙十連假結束，光復站進出超過50萬人次，台鐵公司更推出「光復站紀念小立牌」，可下載製作圖後自己動手做模型；而隨災區街道、家戶土砂逐漸清除，台9線便道通車，加上本月18日以後由於風神颱風接近，光復站進出站人次開始減少。

    隨光復災區街道、家戶土砂逐漸清除，加上台9線便道通車，台鐵光復站在光復連假3天的進出站人次開始減少。（記者王錦義攝）

