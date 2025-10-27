為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東萬丹電線桿出現蜂群 農業處將處理

    2025/10/27 09:08 記者葉永騫／屏東報導
    大批蜜蜂聚集在電線桿上。（許展維議員提供）

    大批蜜蜂聚集在電線桿上。（許展維議員提供）

    屏東縣萬丹鄉新鐘路一處住宅的電線桿近期出現一大群的蜜蜂，白天更是密集的在一起，數量驚人，村民通報屏東縣消防局卻因找不到蜂巢無法清除，縣議員許展維昨晚（26日）接獲通報前往查看，已通報縣府農業處協助處理，農業處長鄭永裕表示，蜜蜂聚集可能附近有蜂后存在，將派員前往處理。

    有村民說，以往就有蜜蜂在電線桿內築巢的紀錄，也有人用殺蟲劑來驅趕，但蜜蜂是授粉重要昆蟲，對農作物相當重要，現在數量已經減少了很多，應該加以保護，最好不要用殺蟲劑來殺死牠。

    許展維表示，這一大群蜜蜂停在電線桿上，密密麻麻，村民說只要不去打擾牠並不會攻擊人，但因為數量相當多，且接近民宅，怕民眾被攻擊，所以先通報了消防局，但是消防人員抵達後找不到蜂巢無法摘除，所以無法處理，他於是通報農業處請人來協助處理。

    農業處長鄭永裕表示，一大群蜜蜂聚集有可能有蜂后在附近，將派員前往勘查再處理，現在是秋天，由於夏季採蜜後蜂群數量會增加，攻擊性也會較高，請民眾不要靠近及打擾，由專業人員來處理。

    屏東縣議員許展維前往現場勘查，發現蜜蜂成群聚集。（許展維提供）

    屏東縣議員許展維前往現場勘查，發現蜜蜂成群聚集。（許展維提供）

