梧棲豬農未上傳蒸煮廚餘照 環境部：多次發文地方加強稽查

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，病毒可能來自未完全蒸煮的廚餘，環境部長彭啓明昨指出，依規定每天都要上傳蒸煮過程影片與資料，該案場5月僅傳照24次、6月傳8次、7月1次、8月0次，環境部今 （27日）表示，監控系統台中環保局可查閱，中央針對異常，也有發公文警示地方。

我國發生首例非洲豬瘟疫情，該養豬場為吃廚餘的白毛豬場，廚餘來源則來自於台中梧棲清潔隊所售，彭啓明昨在非洲豬瘟中央災害應變中心指出，蒸煮廚餘有一套SOP流程，需蒸煮90度、達1小時，每日上傳蒸煮照片或影片到系統，再由地方環保局每月稽查，但調查發現，該案場5月傳照24次，6月僅傳8次、七月1次，八月0次，台中環保局依規定應每月稽查1次，但僅5月、7月各稽查1次。

環境部環境管理署副署長林左祥說明，該監測系統地方環保局完全都可查閱資料，若有廚餘養豬場未確實上傳資料，也都會通知地方環保局，中央也會監控該系統，若有發現異常，就會立刻行文通知地方政府加強稽查，他表示，該案場至少自5月以來就沒有依照規定，環境部也屢次行文通知台中市環保局加強該案場的監督稽核。

