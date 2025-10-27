全台20名社工齊聚雲林 取經家扶台西希望教室模式

雲林家扶台西希望教室湧入20位在全國各地的家扶社區服務的夥伴共同分享工作經驗。（圖由雲林家扶中心提供）

為輔導偏鄉弱勢學童及增進當地社區福利，全台各地家扶中心設有希望教室，雲林家扶中心唯一的台西希望教室，日前有全台20名家扶社工到訪，了解當地的經營模式。家扶中心表示，希望台西模式可成為各地家扶中心借鏡或者效仿對象。

此次包含台北青角、彰化、北台南、南台南、北高雄、屏東、澎湖等家扶中心社工前來台西希望教室參訪，由雲林家扶社工師李欣薇分享從個案工作的微觀視角，延伸至社區發展的思維，帶領各地家扶中心志工解如何將社會工作與地方文化融合。

李欣薇表示，台西希望教室結合課後輔導、才藝學習與家庭支持，開設烏克麗麗班、非洲鼓隊與安親課輔，服務人次每年超過3300人。從孩童到家長，皆能在此找到成長舞台。

會中李欣薇更分享常遇到的問題，如提出「如何找到參加的孩子」、「課程是否收費」等問題。李欣薇表示，教室堅持免費服務理念，不收取學費與器材費，讓偏鄉學童不因經濟限制而被排除，教室宗旨是希望陪伴，而非補習。

雲林家扶中心表示，感謝台西社區發展協會、海口故事館與地方代表長年支持，讓希望教室扎根茁壯，社區服務要從微觀到宏觀、多視角並進，主動參與地方，家扶的腳步才能走得更穩、更深，期盼這次取經行程，讓各地家扶夥伴看見偏鄉教育的可能，也帶回滿滿感動與靈感。

