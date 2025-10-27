為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    房市低迷 南投首批青年住宅蓋45戶仍有18戶待售

    2025/10/27 08:06 記者張協昇／南投報導
    受房市景氣低迷影響，南投首批青年住宅蓋45戶，仍有18戶待售。（資料照，記者張協昇攝）

    受房市景氣低迷影響，南投首批青年住宅蓋45戶，仍有18戶待售。（資料照，記者張協昇攝）

    房市低迷，青年住宅銷售也受影響！南投縣政府於南投市文化路興建的第一期青年住宅共蓋45戶，目前正辦理讓售，惟針對議員關心讓售進度，縣府建設處長張洲滄答詢表示，受房市景氣低迷及限貸令影響，部分中籤民眾放棄承購權，目前成交27戶，還有18戶待售。

    南投縣政府於南投市文化路興建的青年住宅第一期共蓋4棟，均為地上7層、地下1層鋼筋混凝土建物，規劃45戶及平面停車位45位，包括3房型36戶、4房型9戶，其中3房型最便宜查估市價約854萬元，讓售價約683萬元；4房型最貴房型查估市價約1116萬元，讓售價則為893萬元，均約市價8成。

    議員蘇昱誠質詢時指出，興建青年住宅最大目的就是要照顧經濟能力還不是很好的年輕人，因此縣府對於房子的動線規劃及是否會小的像鳥窩一樣都要注意，也要協助承購青年解決貸款問題，複製相關經驗，以利未來在埔里等地，能蓋出更好的青年住宅，嘉惠青年人。

    張洲滄說，由於房市景氣低迷，加上政府祭出限貸令，縣府雖協助承購民眾專案辦理貸款，但仍有部分正取民眾放棄承購權，目前成交27戶，正辦理驗屋程序，還有18戶待售，將繼續安排備取民眾看屋選購。

    南投首批青年住宅， 許多房間均擁有落地窗，採光設計良好。（資料照，記者張協昇攝）

    南投首批青年住宅， 許多房間均擁有落地窗，採光設計良好。（資料照，記者張協昇攝）

    南投首批青年住宅，規劃45個地下平面車位。（記者張協昇攝）

    南投首批青年住宅，規劃45個地下平面車位。（記者張協昇攝）

