    首頁 > 生活

    鶯歌停業「金金戲院」磁磚剝落 新北市工務局函請改善

    2025/10/27 07:59 記者黃政嘉／新北報導
    新北市鶯歌區的金金戲院荒廢磁磚剝落，新北市工務局將函請所有權人改善。（新北市工務局提供）

    新北市鶯歌區的金金戲院荒廢磁磚剝落，新北市工務局將函請所有權人改善。（新北市工務局提供）

    新北市鶯歌區鶯桃路555號的金金戲院停業荒廢多年，近日有民眾發現戲院建物正門有磁磚掉落，呼籲民眾路過留意。鶯歌區公所派請廠商確認，現無持續剝落，並協助做安全警示與防護；市府工務局將函請建物所有權人改善，善盡維護建築物公共安全。

    有民眾在「道地鶯歌人」臉書社團PO出金金戲院建物正門的磁磚剝落，掉在地上多處照片，提醒大家「經過請注意安全！」

    工務局回應，金金戲院建物領有74使字第67號使用執照，原為商場、戲院，目前建築物為停止使用狀態；此次外牆磁磚剝落，工務局將函請建築物所有權人巡視改善，並善盡維護建築物合法使用，以維護公共安全，若所有權人未依規定處理造成公共危險，工務局將依建築法等規定，處分6萬元至30萬元罰鍰。

    金金戲院建物磁磚剝落，掉在地上多處。（取自「道地鶯歌人」臉書）

    金金戲院建物磁磚剝落，掉在地上多處。（取自「道地鶯歌人」臉書）

    金金戲院建物磁磚剝落，掉在地上多處。（取自「道地鶯歌人」臉書）

