    首頁 > 生活

    「聽海湧」金鐘獎編劇蔡雨氛、導演孫介珩 11/5返暨大演講

    2025/10/27 07:51 記者陳鳳麗／南投報導
    獲金鐘獎迷你劇集編劇獎的《聽海湧》編劇蔡雨氛，是暨大歷史系畢業校友。（本報資料照）

    「聽海湧」在金鐘60拿下迷你劇集類5項大獎，其中拿下編劇獎的蔡雨氛和導演獎的孫介珩，皆是國立暨大歷史系畢業的校友，蔡雨氛得獎感言「盼台灣再也不需要在戰爭與權威的脅迫下扭曲自己的認同」成為廣傳金句，暨大將邀請兩人11月5日返校演講，當天會同時線上直播，讓喜歡「聽海湧」的朋友都能一起聆聽。

    台灣首部以台籍戰俘監視員為主角，入圍金鐘14項的迷你劇集《聽海湧》，最後拿下迷你劇集獎、男配角、編劇、導演、剪輯等5座獎項，其中獲得編劇獎的蔡雨氛，以及導演獎的孫介珩皆是國立暨南國際大學歷史系畢業的校友。

    暨大在兩人得獎後，即在學校臉書粉專公布訊息，向兩人道賀，也一併預告11月5日下午將邀請兩人回母校演講，讓師生了解創作背後的歷史與人文精神，地點在方形劇場，演講將同步直播。

    蔡雨氛曾獲第20屆林榮三文學獎．短篇小說獎二獎；導演孫介珩曾到美國紐約進修電影製作，擔任過政策研究員，也曾在澎湖望安擔任巡護綠蠵龜保育員，校方在臉書粉專並未詳細介紹兩人的背景，但去年《聽海湧》要在公視首播時，有網友在臉書幫忙宣傳，指孫介珩是他大學4年的室友，蔡雨氛是孫的老婆，是他同系學妹。

    《聽海湧》拿下5項金鐘獎項，導演孫介珩（後中穿黑上衣者），11月5日將與編劇蔡雨氛回暨大演講。（本報資料照）

