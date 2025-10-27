台中大坑「甜點系地標」啟用隔天又封閉！ 民眾批：做半套

「大坑觀音亭」字樣石牆被網友笑稱「長得像超大尺寸沙琪瑪」，意外爆紅。（記者許國楨攝）

台中市府斥資8290萬元整建的「大坑觀音亭景觀休憩平台」，地標採用金屬格柵包覆碎石結構，被網友笑稱「長得像超大尺寸沙琪瑪」，「甜點系地標」意外爆紅！未料22日才盛大舉辦完工祈福典禮，隔天下層就以三角椎加上封鎖線圍起，讓許多趁著光復節連假前往民眾相當不以為然，引發「做半套」批評。

「大坑觀音亭景觀休憩平台」重建工程去年7月1日開工，本月22日市長盧秀燕主持落成啟用典禮，平台採「兩層弧形結構」設計，以低彩度建材融入山林景緻，上層為觀景平台，下層設有桌椅供登山客休憩，設計兼具功能與美感，平台設計特別加強屋頂結構，並優化休憩空間動線，讓民眾不論晴雨都能舒適停留。

而讓網友熱議焦點卻意外落在下層入口處那座「大坑觀音亭」字樣的地標石牆，這座以金屬格柵包覆碎石堆砌的設計，因外型方正被笑稱像極「大尺寸沙琪瑪」，照片曝光後立刻引爆社群話題，尤其緊接著光復節連假，加上天氣晴朗，休憩平台每天都吸引人潮前拍照打卡。

但民眾朝聖時卻發現，下層平台仍以三角錐與封鎖線圍起，現場禁止進入，引發「做半套」批評，也有民眾無奈表示：「才剛完工典禮，隔天又封起來，這樣算啟用了嗎？」也有遊客指出，應該全面完工再舉辦啟用活動，避免讓外界質疑「趕進度作秀」；市府對此表示，因下層廣場桌椅進行安裝等優化作業，預計這兩天就會完成開放。

但平台下層仍封閉，引發民眾做半套質疑。（記者許國楨攝）

光復節連假期間吸引不少民眾。（記者許國楨攝）

「大坑觀音亭景觀休憩平台」22日才舉行啟用典禮。（記者許國楨攝）

