10/27各報重點新聞一覽

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會晤，美國國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國達成貿易協議的代價。（路透）

自由時報

川習會將登場 魯比歐：美不會放棄支持台灣

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會晤，美國國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國達成貿易協議的代價。

抗非洲豬瘟 卓揆宣布 禁運禁宰延長10天 全國5441養豬場 首輪監測都過關

台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟全台恐慌，農業部昨公布對全國五四四一個養豬場查訪及病死豬檢測等檢測皆呈陰性，但考量非洲豬瘟有潛伏期，行政院長卓榮泰昨天宣佈，將延長禁運、禁宰措施十天。

詐騙取款10萬 實拿3千酬勞 法官不輕縱 20歲車手重判3年半

有多次詐欺前科的廿歲男子劉晉愷，當起詐騙集團車手在新竹向被害人取款十萬，實拿三千元酬勞，新竹檢方起訴並求刑一年半以上，新竹地院法官王怡蓁審理後認為，詐騙集團橫行，司法量刑過輕，長期為人所詬病，決定不宜輕縱，重判劉男徒刑三年半。

聯合報

美中談判…為川習會建正面架構 川普樂觀以對

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計卅日在南韓舉行眾所矚目的「川習會」。美國財長貝森特廿六日說，美中的談判官員已為這場峰會，建立非常正面的架構。川普本人廿六日更在年度東協（ＡＳＥＡＮ）峰會場邊對媒體預料，「會和中國達成一項良好協議」。

抗非洲豬瘟 禁宰運、禁廚餘餵養延長10天

台中市梧棲養豬場確診全台首例非洲豬瘟，行政院長卓榮泰昨主持「非洲豬瘟前進應變所」會議，宣布延長禁宰禁運、禁廚餘餵養措施十天，並啟動第二階段「五天作戰計畫」，以最高規格應對這場畜牧產業危機。

中國時報

向陸提申請 次子爭取孫立人遷葬安徽

已故名將孫立人次子孫天平今年9月3日以抗戰將領後人身分赴北京參加抗戰勝利80周年閱兵活動。他日前透露，已正式向大陸國台辦提出申請，盼能將其父孫立人遺骨遷回安徽故里安葬。孫立人對日抗戰，戰功彪炳，在國共戰爭中，痛擊解放軍，仍令解放軍難以釋懷。是否能順利遷葬，引發高度關注。

美陸達貿易框架 待川習會確認

「川習會」之前，美中26日於馬來西亞舉行貿易談判有重大進展。美國財長貝森特26日表示，雙方已就稀土管制、貿易等問題，達成「非常正面的協議框架」，供美中領袖會晤時進一步確認。中國副總理何立峰說，希望美中相向而行，進一步積累互信、管控分歧，拓展互利合作，推動雙邊經貿關係，邁向更高水準。

行政院長卓榮泰昨天宣佈，全國豬隻禁運、禁宰措施將延長十天。（記者黃旭磊攝）

有多次詐欺前科的廿歲男子劉晉愷，當車手提領被害人十萬元後，實拿三千元酬勞，新竹地院法官王怡蓁審理認為不宜輕縱，重判劉男徒刑三年半。（資料照）

