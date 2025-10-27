梧棲85歲老豬農未傳蒸煮廚餘照 議員批：盧市府疏失早就有警訊

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒。（市府提供）

台中梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，台中市農業局疫調發現，陳姓老農（85歲）未落實蒸煮廚餘拍照上傳，民進黨台中市議員江肇國也查出，案場8月竟上傳0次，農業局強調，由於業者為年長豬農，不熟悉網路操作，將對豬農實施一對一視訊監管，以便落實管控。

台中市農業局表示，梧棲案例場業者為年長豬農，不熟悉網路操作，稽查人員每次訪查，均特別提醒要落實規定，老農8、9月未上傳照片，透過電話多次提醒仍未改善，後續將實施策進作為，採一對一視訊監管，以便落實管控。

江肇國強調，盧市府疏失根本早就有警訊，依照環境部規定，廚餘養豬場每天須蒸煮（廚餘）1次，每次一小時以上、溫度達90度以上，並將蒸煮照片或影片上傳雲端，業者（梧棲案例場）上傳紀錄從5月開始，依序為5月傳24次、6月傳8次、7月傳1次、8月0次。

江肇國說，案場從5月後就沒正常上傳照片，環保局在7、8月發現上傳明顯異常，8月、9月完全沒去訪查。

環保局強調，依據環境部環境管理署「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」規定，畜牧場蒸煮廚餘，應確實達到中心溫度攝氏90度以上，並持續蒸煮至少1小時，相關作業程序須有照片佐證並上傳系統登錄。

