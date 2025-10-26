為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    破紀錄！台灣設計展在彰化創下逾700萬人次 敲碗演唱會要繼續辦

    2025/10/26 23:29 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港亞太渡假村的「殿氣現場」，在光影樂音中玩出工藝新享受。（記者劉曉欣攝）

    今年台灣設計展在彰化登場，經過17天展期，在最後的光復連假的衝刺下，創下超過700萬人次的參觀紀錄！其中，最多人敲碗的就是演唱會要繼續辦，不要讓彰化人成為演唱會沙漠，不只要辦在鹿港，更不能忘記彰化市。

    今年台灣設計展是史上規模最大的展覽，跨越彰化市、鹿港鎮、田中鎮與田尾鄉，展期更是在從雙十連假一路展到光復連假，期間有兩次的3連休，而卡司最堅強的潮派鹿港演唱會選在活動一開始的雙十連假在鹿港登場，光是兩場演唱會就吸引了13萬人次。

    不少店家與在地民眾都表示，「台灣設計展」把彰化變年輕了，走在展區之間，讓平均年齡都下滑，感覺就像是走在台北的西門町，或是在逛台北華山園區，不只帶來看展人潮，更帶來外縣市的年輕族群，讓彰化瞬間年輕了起來。

    許多人更是許願在各地都在追求演唱會經濟，因為台灣設計展才剛落幕，要再有大手筆的砸錢開辦大型活動，已不知是何年何月，彰化人希望至少留下演唱會，讓年輕人願意來到彰化看表演，也重新認識彰化。

    台灣設計展在鹿港公會堂推出的「平安行」。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展首度在彰化登場，共吸引超過700萬人次。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立美術館的超吸睛入口設計，也是打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

    把彰化的冠軍產業以藝術手法，重新展現生命力。（記者劉曉欣攝）

