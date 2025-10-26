兒童遊戲場遊具不符規範 還有20處沒改完 議員質疑北市府動作慢

公園是家長帶小朋友放電的首選，議員經查2023、2024年計有32處遊具不符規範，至今仍有20處尚未完成，認為資源運用效率有待提升。（記者董冠怡攝）

公園是家長帶小朋友放電的首選，不過台北市議員闕枚莎表示，全市現有453處兒童遊戲場，依規室外遊具每3年須檢驗1次，經查2023、2024年計有32處遊具不符規範，至今仍有20處尚未完成，認為市府資源運用效率有待提升。公園處回應，其中中正區中央藝文公園等18處今年底完成，木柵公園、辛亥生態公園預計明年完成改善。

闕枚莎指出，公園遊具改善預算從2022年3900萬餘元，增至去年1億340萬元，但未合格的遊具仍未全面改善，2年累計32處不符規範，原因大致可分遊具設計問題，例如鋪面破損、高低差過大；使用空間不足，滑梯、鞦韆距離過近易致孩童碰撞；鋼索磨損、扣件銹蝕、木料破裂等結構鬆脫與腐蝕；階梯無扶手、平台護欄高度不足等防護設施不足；誘陷與突出危害，螺栓突出、間距不當造成卡陷風險

她也建議，未來新設遊戲場應同步納入遮蔽設計，以及設置電子化溫度顯示裝置，示警家長與孩童留心高溫風險，既有遊具也應加速推動增設遮陽設施，並且建置線上即時反應平台，讓民眾能夠盡快反應公園遊具問題。

公園處說明，未完成改善的20處，預計今年底前改善中央藝文公園遊具包覆網破損、松山區松基公園磨石滑梯使用區不足、大安區敦安公園遊具踏板面距離過大、士林區天壽綠地組合遊具使用區空間不足等18處，另辛亥生態公園明年6月、木柵公園明年底以前完成。

