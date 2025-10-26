為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    以《航海王》名句自勉 他不畏肌肉萎縮症奮發向上獲慈濟新芽獎

    2025/10/26 23:22 記者吳俊鋒／台南報導
    翁姓大一生以專長，為慈濟新芽獎設計專屬畫作。（台南慈濟提供）

    翁姓大一生以專長，為慈濟新芽獎設計專屬畫作。（台南慈濟提供）

    台南楠西區翁姓青年，雖然罹患先天脊髓性肌肉萎縮症，但他不向命運低頭，以漫畫《航海王》的經典名句「只要活下去，就一定會遇到快樂的事」為座右銘，努力克服身體障礙，順利考上大學，刻苦、堅毅的表現，令人感動，獲頒慈濟基金會新芽獎。

    台南慈濟今天在仁德靜思堂舉辦新芽獎學金的頒獎典禮，包含孝悌、全勤、進步、特殊表現、學習領域等獎項，從國小到大學，逾300人獲獎。

    罹患肌肉萎縮症的翁姓大1生，也上台分享自身經歷，感謝父親的養育，以及慈濟的陪伴，讓他的成長之路，充滿了愛與關懷。

    翁從小行動不便，卻以堅毅的心態，面對生命課題，他與父親相依為命，雖然生活困苦，持續努力學習，一路奮發向上。

    擔任板模工人的翁父，曾中風2次，仍親自養育兒子，用心栽培，並激勵他凡事都全力以赴，不要輕言放棄。

    翁姓青年從未放棄求學的熱情，今年同時考取2所大學，最後選擇最愛的繪畫之路，高中老師讚許他少有抱怨，總以笑容面對挑戰，更懂得自律。

    翁以高中成績獲慈濟新芽獎的學習領域獎，開心地指出，這份獎學金等於是一股強大的力量，讓他有勇氣地繼續往前走。

    翁也以個人專長為新芽獎學金5個獎項各設計專屬繪畫，經社工巧思製成明信片，在頒獎典禮上與其他得主分享創作的感動。

    慈濟成立課輔班，協助照顧偏區孩子的課業，國小4年級的張筱慧，以及6年級的萬俊凱利用課餘時間學習樂器，在頒獎典禮上演奏大提琴，展現自信與傳遞溫暖。

    慈濟強調，孩子們在音樂中找到自信、夢想，透過課輔班與校方的合作，不僅提升學習動力，更以琴聲傳遞出堅毅、溫暖，讓人看見偏區教育的希望與美好。

