好帥！駐奧地利「音樂大使」劉玄詠返台 騎重機中興新村訪友敘舊

推動「省府日常散策」地方創生的朱怡甄（左）趕來跟恩人、駐奧地利代表劉玄詠（右）見面。（朱怡甄提供）

我國駐奧地利代表劉玄詠，7日在代表處的國慶酒會即興演出，指揮當地管樂隊演奏軍樂大受好評，而他離台前特地騎重機到中興新村，探望當年全力支持的地方創生老友，騎重機的輕鬆瀟灑，與他音樂家形象大不相同，老朋友笑說：「還是很帥！」

台灣駐奧地利代表劉玄詠，曾任國立台灣交響樂團的團長，用音樂外交展現台灣另一種軟實力，7日在代表處舉辦國慶酒會，應邀即興演出，指揮在地管樂隊演奏軍樂，指揮功力贏得喝采，影片上傳後不斷被分享轉傳，網友大讚「超厲害！」

請繼續往下閱讀...

這位以音樂外交的代表近日返台，今晚搭機返回奧地利，上午應好友「吉米好站」陳明雄等人邀約，從彰化騎重機到中興新村「省府日常散策」聚落，探望當年全力支持的地方創生朋友。

當時辛苦在中興新村做地方創生的朱怡甄，接獲朋友通知趕來，她說，劉大使是生命中的貴人，當時剛推動中興新村的「省府日常散策」地方創生，劉大使時任彰化美學館館長，幫她發文推薦，後來擔任國台交團長，更在中興新村辦了多場音樂會吸引人潮，當聽到劉大使第一句話就說：「你們辛苦了，看到村子越來越好了！」感動到眼淚快掉下來。

在「省府日常散策」聚落開文創咖啡館的Poki也說，劉大使完全沒有架子，身上穿著國台交的T恤，跟老朋友喝咖啡暢聊，也品嘗位在光明市場、剛獲選「500碗」的「唐元食事」咖喱飯，就跟鄰家大叔一樣親切。

Poki也說，最讓大家驚豔的是，音樂大使愛騎重機，看到他離開時騎重機瀟灑模樣的人，異口同聲說「好帥！」

劉玄詠（中）到中興新村「省府散策」聚落的e92咖啡小聚。（Poki提供）

劉玄詠騎重機到中興新村，與他平常的形象大不相同。（Poki提供）

劉玄詠擔任國台交指揮時，支持中興新村地方創生，帶樂團到中興新村演出。（朱怡甄提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法