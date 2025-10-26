超過一點點也不行！連假收到違停罰單 彰化「罰單地雷」在這裡

彰化市辭修路是全縣的違停取締熱點，機車就算車輪超過柏油路一點點也不行。（取自GOOGLE MAPS）

連續假期連續罰單？彰化辭修路有機車收到4張違停罰單。（取自彰化人大小事）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連續假期收到連續罰單？彰化火車站後站的辭修路是檢舉違停的熱點，這次適逢光復連假，有機車收到連續4天違停罰單。警方表示，劃設紅、黃線的路段，就算是不壓線的靠邊停，只要是車輪超過柏油路面或水溝蓋一點點，都算是違停，可開罰600元到1200元罰鍰。

有民眾表示，彰化火車站周邊本來就是機車位一位難求，就算是前站或是後站有停車場，假日還是會客滿，而位於後站的辭修路，就成為許多民眾搶停合法機車位的路段，但往往就是看到一整排的違停罰單，尤其是連假放幾天，有的機車就被開幾天的連續罰單。

不過，有的機車停在自家門口的非柏油路面上，還是被開違停罰單，心中覺得非常納悶，認為這樣太不合理。彰化警方強調，只要是柏油路面或是水溝蓋，都視為路權單位養護，就算車輪只是超過柏油路面或是水溝蓋一點點，仍然算是違停。

警方強調，路口的轉角10公尺，就算沒有劃設紅線，也不能停車。而在劃設紅、黃線的路段，紅線是完全不能停車，黃線只能短暫臨時停車，像是接送或是裝卸貨物，就算停車是停在紅線內或是黃線內，這也不行，只要民眾檢舉屬實，就會依法開單告發。

不過，也有民眾表示，彰化市辭修路曾去年上半年的違停罰單王，罰單開不停，還是有人照樣違停，尤其是還一停好幾天，這筆罰款都不如拿去停車或是請計程車接送，還比較划算。

彰化市辭修路位於火車站後站，也是檢舉違停的熱點。（取自GOOGLE MAPS）

