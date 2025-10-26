澎湃上菜！炒鱔魚燴鮮蔬、雞仔豬肚鱉 台南總舖師奇美園區辦百桌

台南總舖師辦桌秋季宴在奇美博物館園區登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕席開百桌的2025台南總舖師秋季宴，之前開放預購，2分鐘內被搶光，未演先轟動，今天於奇美博物館園區熱鬧登場，黑虎蝦、鮑魚、干貝等頂級食材都入菜，還有古早味「雞仔豬肚鱉」，相當澎湃，尤其在國際知名的藝術殿堂內，以傳統外燴形式享用美味佳餚，難得的感官體驗，民眾佳評如潮。

今天是台南總舖師四季辦桌的秋季場，佳餚沿著博物館壯麗的戶外大道排開，吸引國內各地饕客齊聚，市長黃偉哲也出席，在主題氛圍中，與民眾共享融合在地食材與文化美學的極致饗宴。

黃偉哲表示，秋季宴甫開賣即秒殺，所有席次2分鐘內完售，能到場的賓客，可說是絕對有口福；台南被譽為美食之都，1整年都有不同的特色產物，以及料理故事，市府舉辦總舖師四季宴，不僅是辦桌文化的再現，更是凝聚人們與土地情感的盛會。

黃偉哲認為，秋季場選在奇美博物館園區舉辦，將料理、藝術，以及自然景觀融合一體，是國內少見的跨界美學饗宴。

觀旅局長林國華指出，秋季場由廚藝競賽常勝軍總舖師盧正治與邱聰彬聯手獻藝，除使用在地頂級食材外，也以台、日、西3種料理手法，演繹秋收風味，將傳統辦桌提升至創意、藝術層次。

林國華提到，現場也安排美食作家張耘書與2位主廚共同登台「說菜」，藉由輕鬆互動的方式，介紹佳餚特色與創作寓意，讓賓客用餐之餘，更了解料理背後的故事，以及在地風土民情。

四季辦桌秋季場亮相的美食中，「鄉野竹炭黑虎蝦」採創新做法以龍崎竹炭粉入菜，令人驚艷；「義式焗烤黑鮑魚」融合西式焗烤手法與新鮮海味，口感濃郁、層次分明。「燕桂四季海蝗羹」則以北門蝦仁、龍崎綠竹筍、鮮干貝及南化南瓜熬製，湯頭鮮美濃厚。

充滿台式古早味的「雞仔豬肚鱉」以細火慢燉濃郁湯頭，是老饕記憶中的辦桌經典；另有講究廚師功力，台南必吃的現炒鱔魚燴鮮蔬。還有「香培魚卵鮮貝串」，選用七股魚卵與干貝包覆櫛瓜，以日式串燒手法呈現，鹹香中帶清甜；台灣鯛也運用在料理中，展現料理在傳統與創新之間的平衡巧思。

