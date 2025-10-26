30年前曾來過！罕見灰鶴現身墾丁龍鑾潭 全台鳥友爭睹

墾丁龍鑾潭罕見灰鶴現身。（劉川提供）

灰鶴主要分布於歐亞大陸、北美洲及非洲北部，喜好棲息於開闊草地、湖泊及沼澤等環境，並列入華盛頓公約（CITES）二級保護動物。（劉川提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島再傳珍稀鳥類蹤跡！資深鳥類專家「龍鑾潭主」劉川指出，24日近中午，一隻灰鶴在龍鑾潭北岸上空現身，這是墾丁國家公園成立以來第二筆灰鶴紀錄。劉川說明，這隻灰鶴為成鳥，而第一筆紀錄則是在30多年前、1隻幼鳥出現在北岸更北的農地。

灰鶴主要分布於歐亞大陸、北美洲及非洲北部，喜好棲息於開闊草地、湖泊及沼澤等環境，並列入華盛頓公約（CITES）二級保護動物；消息傳出後，引發鳥友熱烈關注。劉川說，一位鳥友24日上午意外在空中拍到灰鶴，立刻通知其他鳥友，分頭搜尋龍鑾潭周邊潛在棲地，直到下午另一組鳥友才在北岸尋獲。

消息迅速在網路上傳開，隔日清晨便吸引大批鳥友前來拍攝，現場氣氛熱烈，不少人手持望遠鏡與相機耐心守候，希望一睹珍稀鳥姿。但灰鶴25日上午突然起飛，在龍鑾潭上空盤旋許久後消失無蹤。鳥友們對於灰鶴是否仍停留恆春半島，或已飛向南北未知地點仍抱持期待，持續在周邊守候，也有鳥友認為牠可能已飛渡巴士海峽，前往下一站。

福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷呼籲，灰鶴出現極為罕見，鳥友觀察時務必保持距離，避免干擾其自然行為，以保障這位「空中訪客」的安全與棲息環境。她也表示，希望透過大家的守護，讓更多珍稀鳥類能安全訪台，增加大眾對野生生態的關注與保護意識。

不少人手持望遠鏡與相機，耐心守候希望一睹珍稀鳥姿。（記者蔡宗憲攝）

灰鶴現身消息迅速在網路傳開，隔日清晨便吸引大批鳥友前來拍攝，現場氣氛熱烈。（記者蔡宗憲攝）

