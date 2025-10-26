為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北市府會聯手獻藝歌仔戲《半幅圍裙》 陪長輩暖慶重陽

    2025/10/26 22:41 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議長蔣根煌（左）扮玉皇大帝，議員劉美芳（右）扮王母娘娘。（記者黃政嘉攝）

    新北市議長蔣根煌（左）扮玉皇大帝，議員劉美芳（右）扮王母娘娘。（記者黃政嘉攝）

    重陽節將到，新北市政府攜手市議會共演「敬老獻藝歌仔戲」《半幅圍裙》，今晚於新北市府多功能集會堂登場，新北市議長蔣根煌率多位議員與市府團隊同台演出，以傳統戲曲向長者致敬，市長侯友宜盛讚團隊演出都沒看台詞，從頭唱到尾，大家都很用心地準備，並邀台下長輩一起拍噗仔。

    《半幅圍裙》講述康王遭秦士強引兵追殺，巧遇村姑張維君相救，留下「門前掛半幅圍裙」即報恩的約定。包括議長蔣根煌、副議長陳鴻源、秘書長陳王正源，以及多位議員包含劉美芳、石一佑、呂家愷、林金結、邱烽堯、陳儀君、陳家琪、張嘉玲、黃心華、戴瑋姗演出；市府方面由副市長朱惕之率青年局長邱兆梅、教育局長張明文、文化局長張䕒育及客家局長劉冠吟同台獻藝，展現新北府會對傳統文化傳承的重視與支持。

    侯友宜表示，他從小愛看歌仔戲，《半幅圍裙》用忠義精神的情節，串起小時候的回憶，今天有很多民眾來看戲，感謝大家投入演出。

    市府新聞局長李利貞表示，敬老獻藝歌仔戲自2011年起每年舉辦，僅曾因Covid-19疫情因素暫停過，今年活動邁入第12年，是全國唯一由府會聯合演出的敬老活動；《半幅圍裙》由資深歌仔戲老師黃美靜指導，劇情寓意「善念終得回報、忠義自見人心」，演出張力十足，讓觀眾感受戲曲之美與人情溫度。

    新聞局指出，本次演出由大新店有線電視協助錄影剪輯，預計12月14日晚間6點在各家有線電視第3頻道聯播，今天未能親臨現場的民眾屆時也能一同觀賞。

    新北市客家局長劉冠吟同台獻藝。（記者黃政嘉攝）

    新北市客家局長劉冠吟同台獻藝。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府攜手市議會共演「敬老獻藝歌仔戲」《半幅圍裙》。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府攜手市議會共演「敬老獻藝歌仔戲」《半幅圍裙》。（記者黃政嘉攝）

    新北市府會「敬老獻藝歌仔戲」，今吸引眾多長者看戲。（記者黃政嘉攝）

    新北市府會「敬老獻藝歌仔戲」，今吸引眾多長者看戲。（記者黃政嘉攝）

