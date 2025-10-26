為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟破口？處理大量中國網購貨品 中華郵政：僅負責後端配送

    2025/10/26 22:00 記者林志怡／台北報導
    中國豬肉加工品以「小包衝關」躲避防疫防線。圖為郵件處理中心搬貨情形。（記者黃旭磊攝）

    近期台中養豬場檢出非洲豬瘟陽性，引起民眾關注，有內部知情人士稱，中華郵政承接大量中國網購貨件配送業務，其中可能夾帶肉類香腸、含豬肉月餅等可能成為破口的商品。對此，中華郵政強調，進口貨物都經過X光檢查，若有疑似動物貨物，會通知農業部相關單位檢查，包裹於投遞前，也都會先經海關查驗及檢疫，中華郵政僅負責後端最後一哩路的配送工作。

    台中梧棲養豬場22日檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，且有內部知情人士透露，近3個月來，中華郵政處理大量來自中國拼多多、淘寶的貨櫃，其中商品甚至包括肉類香腸、含豬肉月餅等，憂心成為非洲豬瘟防疫破口。

    此外，雖中央災害應變中心強調非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，但相關人員聽到「物流專門包含豬肉香腸，驚到要死」。

    對此，中華郵政晚間再透過新聞稿強調，進口貨物全程經海關以X光檢查通關，遇有非法進口貨件即進行開箱查驗，發現內容物有疑似動植物貨物，海關人員即通知農業部防檢署當地管轄單位前往檢驗；農業部防檢署也會定期派檢疫犬查驗小組至進口作業區查驗疑似肉類製品。

    中華郵政指出，相關貨件經業者清關後，再通知高雄郵局、台中郵局前往載運收件，包裹於投遞前，均先經海關查驗及檢疫，再交由中華郵政公司以國內包裹投遞，中華郵政僅負責後端最後一哩路之配送工作。

    中華郵政公司重申，相關貨櫃進口包裹係由相關單位檢查通關後，再負責清關後配送，前端由關務署及動植物防檢署2單位本於職權辦理。

