    首頁 > 生活

    壩體降挖2公尺引流順利 太魯閣燕子口堰塞湖水位穩定下降

    2025/10/26 21:49 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起開始進行壩體降挖的減災工程，中午順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起開始進行壩體降挖的減災工程，中午順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮秀林鄉太魯閣立霧溪燕子口出現堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署23日起進行壩體降挖的減災工程，林保署指出，今（26）日壩體降挖超過2公尺，也順利開挖深槽線引流湖水，中午已順利開挖出深槽，湖水開始向下游溢流，水位目前大約以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮約2公尺。

    依據立霧溪堰塞湖監控面板，截至今晚9點，水位高程266.42公尺，壩頂溢流高程為270公尺，湖水面積11.1公頃，蓄水量為188.35萬噸，距壩頂滿庫（230萬噸）仍有42萬噸蓄水空間。林保署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。由於壩體主要由堅硬岩塊構成，結構穩定，引流水量尚未顯著削弱壩體結構，壩體也沒有潰決的跡象。

    林保署花蓮分署指出，由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面高程以下，因此明日將持續進行降壩作業，以更有效降低堰塞湖水位及蓄水量。提醒民眾，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，民眾切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車進入管制。

    林保署花蓮分署說，燕子口堰塞湖降挖引流能在3日內即有突破性的成果，除了調度前來支援的宜蘭分署與花蓮分署合作無間，在22日以4379萬元得標燕子口堰塞湖減災工程的晶富營造公司，經驗豐富、態度積極，更是工程能順利推進的關鍵。

    在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員，此次原本是率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復義務協助復原工作，因表現卓著，林保署因此邀請該公司參與投標並得標，也為政府節省公帑。

