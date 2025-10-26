為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    感動全車人！身障婦冒雨艱難爬行 三重客運駕駛林榮新將她抱上車

    2025/10/26 21:38 記者羅國嘉／新北報導
    新北市1名年約60歲行動不便身障婦人雨中艱難爬行準備搭車，三重客運857路線駕駛林榮新見狀，立即下車協助，親手將她抱上車。（截取自監視器畫面）

    新北市1名年約60歲行動不便身障婦人雨中艱難爬行準備搭車，三重客運857路線駕駛林榮新見狀，立即下車協助，親手將她抱上車。（截取自監視器畫面）

    新北市1名年約60歲行動不便身障婦人，雨中艱難爬行準備搭車，三重客運857路線駕駛林榮新見狀立即下車協助，親手將她抱上車並在下車時再次攙扶，全程細心溫暖，這段畫面被所有乘客目睹，在雨中展現人情溫度。三重客運總經理李建文得知，立即指示頒發獎勵金表揚其優良表現。

    事件發生於10月21日上午7時許，三重客運淡水站857路線FAD-157號車行經蘆洲鷺江國小站，1名乘客上前告知駕駛有行動不便婦人欲上車。林榮新立即下車設置斜坡板，但發現婦人並未乘坐輪椅、而是在雨中以手支撐身體、艱難爬行。林榮新見狀，不加思索上前將婦人抱上車安置在座位上。

    車上乘客原本低頭滑手機、看書，瞬間全被這一幕吸引，氣氛隨即轉為感動。約1小時後，婦人於板橋陽明街（致理科技大學陽明街站）下車時，林榮新再次起身，親自協助她下車。

    三重客運協理高燦煌表示，42歲林姓司機去年5月到職，服務年資約1年半，平時工作認真、態度親切，看到影片深受感動，他主動協助、毫不介意弄髒衣服，以尊重的心抱起行動不便的乘客，展現極高的服務精神。總經理得知，也立即指示頒發獎勵金表揚其優良表現。

    駕駛林榮新在婦人下車時再次攙扶相助。（截取自監視器畫面）

    駕駛林榮新在婦人下車時再次攙扶相助。（截取自監視器畫面）

