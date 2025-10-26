為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    含冤得雪 紀姓獸醫師開過養豬場 因口蹄疫淪受災戶

    2025/10/26 21:19 記者歐素美／台中報導
    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，衍生出「誤植」獸醫師風波。（台中市府提供）

    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，台中市農業局疫調清查發現王姓獸醫師未申請獸醫執業執照，疑似違反獸醫師法，目前已檢送相關事證資料，發文檢調協助調查，紀姓特約獸醫師則發文表示，特約獸醫師未獲進豬場協助診治，已經市府證實並澄清；不料，陳姓老農則跳出來說，懷疑豬隻感染放線桿菌胸膜肺炎及施藥，都是他自己依據卅多年的飼養經驗判斷執行，並非王姓獸醫師。

    紀姓獸醫師是爆發非洲豬瘟的梧棲養豬場特約獸醫師，他在今天發文表示，特約獸醫師未獲邀進豬場協助診治，由農戶自行邀約的獸醫師看診開藥也經市政府證實並澄清，他個人不願評過程中的疏失，尊重檢調來偵辦。

    紀姓獸醫師並要媒體直接洽問相關當事人，強調目前除了這案例沒有其他陽性確診病例 ，同島一命，懇請大家專注在防堵疫情上，願天佑台灣，早日清零。

    不過，陳姓老農稍晚卻跳出來表示，王姓獸醫師並未開出診或處方，一切是他依自己30多年的養豬經驗自行判斷並施藥，一肩扛起責任。

    據了解，紀姓獸醫師於民國85年曾在屏東開設養豬場，初次創業養豬，未料，民國86年3月遇到口蹄疫爆發，豬場內200多頭豬全數遭撲殺，成為口蹄疫受災戶，紀姓獸醫師才北上台中定居，多年來擔任豬場特約獸醫師。

    紀姓獸醫師臉書發文，盼願天佑台灣，非洲豬瘟早日清零。（擷取自臉書）

