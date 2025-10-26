週一東北部整天濕涼 基隆、雙北、宜蘭越晚雨越大

週一東北部整天濕涼。（資料照）

週一（27日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、雙北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。離島天氣：澎湖24至25度，金門22至25度，馬祖20至21度。

中央氣象署提醒，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區以及各離島易有平均風６級以上或陣風８級以上的強風，沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。

紫外線方面，週日基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近持續受東北季風影響，預測迎風面的北部至東部普遍為陰或多雲天氣，並易有短暫陣雨機會，氣溫持續偏涼約21至25度，外出請攜帶雨具並留意沿海強陣風。而背風面的中南部，可維持晴時多雲天氣，午後山區局部短暫陣雨機會，氣溫約22至31度，早晚較涼、日夜溫差大，請適時添衣。

空氣品質方面，週一受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，稍易累積污染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

