為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週一東北部整天濕涼 基隆、雙北、宜蘭越晚雨越大

    2025/10/26 22:01 即時新聞／綜合報導
    週一東北部整天濕涼。（資料照）

    週一東北部整天濕涼。（資料照）

    週一（27日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    中央氣象署預報，週一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、雙北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。離島天氣：澎湖24至25度，金門22至25度，馬祖20至21度。

    中央氣象署提醒，台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區以及各離島易有平均風６級以上或陣風８級以上的強風，沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。

    紫外線方面，週日基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。

    未來幾天天氣，天氣風險公司指出，台灣附近持續受東北季風影響，預測迎風面的北部至東部普遍為陰或多雲天氣，並易有短暫陣雨機會，氣溫持續偏涼約21至25度，外出請攜帶雨具並留意沿海強陣風。而背風面的中南部，可維持晴時多雲天氣，午後山區局部短暫陣雨機會，氣溫約22至31度，早晚較涼、日夜溫差大，請適時添衣。

    空氣品質方面，週一受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，稍易累積污染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度。（擷取自中央氣象署網站）

    北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至31度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日基隆市、宜蘭縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播