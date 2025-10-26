巨大綠鬣蜥闖進民宅 民眾嚇壞連夜求助

這隻被捕的綠鬣蜥，長約70公分，算是相當大隻了。（鄭琨諺提供）

外來種綠鬣蜥繁殖力強，在台南地區快速擴散。1隻碩大的綠鬣蜥今晚闖入安南區公學路一戶民宅內，嚇壞住戶，南市捕蛇達人鄭琨諺獲報客串支援，立即趕往協助捕捉，他戴上捕蛇用的手套，翻箱倒櫃後，發現牠躲藏在櫃子下，立刻手到擒來，民眾也才鬆了一口氣。

鄭琨諺說，這隻綠鬣蜥長約70公分，算是相當大隻了，今晚牠闖入安南區公學路2段附近一戶民宅，民眾意外發現牠，而且又這麼大隻，當場嚇了一大跳。後來，牠躲進車庫內的一處櫃子，他接獲親友通報，立即趕往協助捕捉，一下子就將牠「逮捕歸案」，送交由農業局處理。

南市農業局森林保科長朱健明表示，綠鬣蜥繁殖力強，又沒有天敵，台南各行政區幾乎都有牠的蹤跡，去年台南共獲捕上萬隻。由於牠們是草食性，也喜歡鑽洞挖土，會破壞農作物及土堤護岸，而體型大的綠鬣蜥，乍看之下很嚇人，其實牠們還蠻溫馴的，並不會攻擊人。民眾若發現其蹤跡可通報農業局協助捕捉。

鄭琨諺戴上捕蛇手套，立刻將這隻夜闖民宅的綠鬣蜥「逮捕歸案」。（鄭琨諺提供）

