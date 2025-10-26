為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巨大綠鬣蜥闖進民宅 民眾嚇壞連夜求助

    2025/10/26 21:25 記者蔡文居／台南報導
    這隻被捕的綠鬣蜥，長約70公分，算是相當大隻了。（鄭琨諺提供）

    這隻被捕的綠鬣蜥，長約70公分，算是相當大隻了。（鄭琨諺提供）

    外來種綠鬣蜥繁殖力強，在台南地區快速擴散。1隻碩大的綠鬣蜥今晚闖入安南區公學路一戶民宅內，嚇壞住戶，南市捕蛇達人鄭琨諺獲報客串支援，立即趕往協助捕捉，他戴上捕蛇用的手套，翻箱倒櫃後，發現牠躲藏在櫃子下，立刻手到擒來，民眾也才鬆了一口氣。

    鄭琨諺說，這隻綠鬣蜥長約70公分，算是相當大隻了，今晚牠闖入安南區公學路2段附近一戶民宅，民眾意外發現牠，而且又這麼大隻，當場嚇了一大跳。後來，牠躲進車庫內的一處櫃子，他接獲親友通報，立即趕往協助捕捉，一下子就將牠「逮捕歸案」，送交由農業局處理。

    南市農業局森林保科長朱健明表示，綠鬣蜥繁殖力強，又沒有天敵，台南各行政區幾乎都有牠的蹤跡，去年台南共獲捕上萬隻。由於牠們是草食性，也喜歡鑽洞挖土，會破壞農作物及土堤護岸，而體型大的綠鬣蜥，乍看之下很嚇人，其實牠們還蠻溫馴的，並不會攻擊人。民眾若發現其蹤跡可通報農業局協助捕捉。

    鄭琨諺戴上捕蛇手套，立刻將這隻夜闖民宅的綠鬣蜥「逮捕歸案」。（鄭琨諺提供）

    鄭琨諺戴上捕蛇手套，立刻將這隻夜闖民宅的綠鬣蜥「逮捕歸案」。（鄭琨諺提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播